Уряд розширив програму компенсації агротехніки до 40% для прифронтових господарств

Уряд розширив програму компенсації агротехніки / Мінекономіки

Аграрні підприємства, що працюють на територіях можливих або активних бойових дій, зможуть отримувати до 40% компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабінету міністрів №443 від 3 квітня 2026 року. Згідно з новими умовами, підвищена ставка компенсації застосовується до господарств, у яких щонайменше 80% земель розташовані на прифронтових територіях, за умови реєстрації підприємства в цих регіонах на момент подання заявки.

Для інших агровиробників умови залишаються чинними — компенсація на рівні 25% вартості техніки.

Окремо оновлено підхід до визначення української складової у виробництві техніки. Це, як зазначається, має розширити перелік обладнання, доступного для участі у програмі, та підтримати вітчизняних виробників.

На реалізацію програми у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 1,8 млрд грн. У переліку Мінекономіки наразі понад 14,4 тис. позицій техніки від 166 українських виробників.

Щоб отримати компенсацію, аграріям необхідно обрати техніку з офіційного списку та подати заявку через уповноважений банк.

Зауважимо, за два роки дії державної програми компенсації 25% вартості української агротехніки та обладнання аграрії й підприємства агропереробки придбали продукції більш ніж на 10,5 млрд грн з ПДВ. Ініціатива є одним з інструментів політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".

Автор:
Тетяна Гойденко