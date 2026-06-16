Україна отримає обладнання з латвійської ТЕЦ для відновлення енергетики Харкова та Києва

Україна протягом літа отримає енергетичне устаткування з виведеної з експлуатації Ризької ТЕЦ. Обладнання використають для відновлення та посилення енергооб'єктів у Харкові та Києві, а фінансування демонтажу і транспортування взяла на себе Німеччина.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

За словами очільника Міненерго, роботи на Ризькій ТЕЦ уже розпочато, а Міністерство закордонних справ Німеччини зарезервувало на цей проєкт понад 1 мільйон євро. Головним пріоритетом співпраці є зміцнення української енергосистеми та створення додаткового запасу міцності напередодні наступного опалювального сезону.

Паралельно Україна веде переговори про аналогічні проєкти з передачі обладнання зі Словаччиною, Австрією, Хорватією та іншими країнами.

Стратегічні резерви, біометан та інвестиції: про що ще домовилися

Під час перемовин сторони обговорили ще кілька важливих напрямків для посилення стійкості українського енергосектору:

Формування резервів: найближчим часом Міненерго передасть німецькій стороні детальний перелік ключових потреб української енергосистеми для створення стратегічних запасів обладнання.

Розвиток ринку біометану: триває робота над офіційним визнанням українського біометану та гарантій його походження в ЄС, що дозволить вітчизняним виробникам отримати доступ до європейських та, зокрема, німецьких механізмів фінансової підтримки.

Приватний капітал: Денис Шмигаль відзначив новий німецький фінансовий інструмент Ukraine Connect, створений для підтримки приватних інвестицій, який має допомогти реалізувати нові проєкти в українській енергетиці.

Прем'єр-міністр подякував німецьким партнерам за тривалу фінансову солідарність. Наразі Німеччина залишається одним із найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України — її сукупний внесок уже перевищив 552 мільйони євро.

Окремо очільник міністерства відзначив квітневий грант від німецького державного банку KfW у розмірі 4,75 мільйона євро, який також спрямували на підтримку стабільності української енергомережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає обладнання з латвійських ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів. Латвійська сторона погодила передачу необхідних технічних компонентів для якнайшвидшої відбудови пошкоджених українських теплоелектроцентралей.