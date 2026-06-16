Украина получит оборудование по латвийской ТЭЦ для восстановления энергетики Харькова и Киева

Украина в течение лета получит энергетическое оборудование из выведенной из эксплуатации Рижской ТЭЦ. Оборудование используется для восстановления и усиления энергообъектов в Харькове и Киеве, а финансирование демонтажа и транспортировки взяла на себя Германия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По словам главы Минэнерго, работы на Рижской ТЭЦ уже начаты, а Министерство иностранных дел Германии зарезервировало на этот проект более 1 миллиона евро. Главным приоритетом сотрудничества является укрепление украинской энергосистемы и создание дополнительного запаса прочности в преддверии следующего отопительного сезона.

Параллельно Украина ведет переговоры об аналогичных проектах по передаче оборудования со Словакией, Австрией, Хорватией и другими странами.

Стратегические резервы, биометан и инвестиции: о чем еще договорились

В ходе переговоров стороны обсудили еще несколько важных направлений для усиления устойчивости украинского энергосектора:

Формирование резервов: в ближайшее время Минэнерго передаст немецкой стороне детальный список ключевых потребностей украинской энергосистемы для создания стратегических запасов оборудования.

Развитие рынка биометана: продолжается работа над официальным признанием украинского биометана и гарантий его происхождения в ЕС, что позволит отечественным производителям получить доступ к европейским и, в частности, немецким механизмам финансовой поддержки.

Частный капитал Денис Шмигаль отметил новый немецкий финансовый инструмент Ukraine Connect, созданный для поддержки частных инвестиций, который должен помочь реализовать новые проекты в украинской энергетике.

Премьер-министр поблагодарил немецких партнеров за длительную финансовую солидарность. Пока Германия остается одним из крупнейших доноров Фонда поддержки энергетики Украины — ее совокупный вклад уже превысил 552 миллиона евро.

Отдельно глава министерства отметил апрельский грант от немецкого государственного банка KfW в размере 4,75 миллиона евро, который также был направлен на поддержание стабильности украинской энергосети.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит оборудование по латвийским ТЭЦ для восстановления энергообъектов. Латвийская сторона согласовала передачу необходимых технических компонентов для скорейшего восстановления поврежденных украинских теплоэлектроцентралей.