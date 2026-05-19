Понад 1,2 млрд євро: Німеччина стала лідером за обсягом енергетичної допомоги Україні

Німеччина є найбільшим двостороннім донором України в енергетичному секторі, надавши понад 1,2 мільярда євро екстреної фінансової та технічної підтримки.

Як пише Delo.ua, про це заявив парламентський державний секретар федерального Міністерства економіки та енергетики ФРН Штефан Роуенгоф

За словами німецького посадовця, Берлін чітко розуміє загрози, з якими стикається українська енергосистема. Росія щодня запускає сотні дронів та ракет, намагаючись знищити критичну інфраструктуру та зламати стійкість України.

Саме тому міжнародна допомога має бути максимально швидкою та відповідати реальній ситуації на місцях.

Під час міжнародної конференції "Енергетична безпека – уроки з України" у вівторок у Берліні Роуенгоф наголосив, що ФРН продовжуватиме підтримувати Україну у відновленні пошкоджених об'єктів та зміцненні енергетичної безпеки, щоб забезпечити стабільну роботу системи в умовах постійних обстрілів.

За словами посадовця, після візиту міністерки економіки та енергетики ФРН Катаріни Райх до Києва у жовтні минулого року було створено міжвідомчу робочу групу.

"Вона безпосередньо взаємодіє з українськими та німецькими енергетичними компаніями. Вона слухає, реагує і постачає", - зазначив він.

Одним із ключових напрямів роботи стало збільшення поставок запасних частин. Поставки від німецьких компаній суттєво зросли порівняно з попереднім опалювальним сезоном.

Водночас Німеччина продовжує підтримувати Фонд енергетичної підтримки України.

"Німеччина внесла 557 млн євро – це третина всіх коштів фонду", - заявив представник Мінекономіки ФРН.

Нагадаємо, Німеччина спільно з Україною вироблятиме далекобійні дрони і приєднається до Brave1. Оборонне співробітництво передбачає не лише спільну розробку безпілотних систем різної дальності, а й активну участь німецьких інвесторів у роботі українського оборонного кластера Brave1 для впровадження інноваційних рішень на полі бою.