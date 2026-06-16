Більшість компаній не планують залучати іноземних працівників найближчим часом – опитування

45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, 41% – допускають її лише теоретично. Активно розглядають таку опцію 12% респондентів, і лише 2% вже мають відповідний досвід залучення іноземних фахівців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації, яка провела опитування серед членських компаній щодо досвіду та бар’єрів залучення іноземних працівників в Україні.

Які виклики бачить бізнес

Зазначається, що серед ключових викликів бізнес називає:

мовний бар’єр,

складність адаптації працівників,

бюрократичні процедури,

високу вартість легалізації та тривалі строки оформлення.

Серед компаній, які вже мають практичний досвід, 87% вважають чинні процедури працевлаштування іноземців складними, зокрема 33% – надмірно складними, тоді як 13% оцінюють їх як прості та зрозумілі.

Процес залучення іноземного працівника в Україні зазвичай триває від 1 до 6 місяців: 36% компаній зазначають термін 1–3 місяці, 42% – 3–6 місяців, 19% – понад пів року, і лише 3% – до одного місяця.

Найбільш суттєвими додатковими витратами, пов’язаними із залученням працівників з-за кордону, бізнес називає житло, оформлення документів та послуги посередників.

Більшість компаній залучають іноземних працівників переважно з країн ЄС, у поодиноких випадках – з країн Азії. Найчастіше це технічний та обслуговуючий персонал або топменеджмент/C-level. Майже половина опитаних, а саме 48% компаній залучають іноземних фахівців на довгостроковий період (1–3 роки).

При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії, і тільки 3% дотримуються протилежної думки.

Серед змін, які могли б полегшити процес, бізнес насамперед називає цифровізацію процедур, спрощення дозволів і міграційних вимог, зниження вартості та скорочення строків оформлення.

Варто зазначити, що 41% компаній вважають, що посилення державної підтримки працевлаштування ВПО могло б зменшити потребу в залученні іноземних працівників, ще 37% – що це частково вплинуло б на ситуацію.

Нагадаємо, у квітні МЗС та СБУ отримали завдання опрацювати зміни до списку «країн міграційного ризику». Голова Офісу президента Кирило Буданов пояснив, що це рішення може частково спростити ситуацію для бізнесу, який отримає змогу залучати іноземців до роботи.

Ця тема викликала масштабний суспільний дискурс — люди виступили проти трудових мігрантів. Тож згодом міністр економіки Олексій Соболев заявив, що залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України. Основну ставку уряд робить на повернення українців з-за кордону та залучення до роботи тих, хто вже перебуває в країні.

Чи замінять мігранти українських працівників?

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мігранти з інших країн не можуть стати альтернативою для покриття дефіциту робочої сили в Україні.

На його думку, залучення працівників із країн іншого культурного середовища не вирішить проблем України, а може створити нові соціальні та безпекові ризики.

Раніше повідомлялося, що у нових житлових комплексах Івано-Франківська планують залучати трудових мігрантів з Індії для виконання окремих будівельних робіт.