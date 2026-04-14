Україна готує перегляд списку країн "міграційного ризику" на тлі дефіциту кадрів – Буданов

В Україні готують перегляд списку країн «міграційного ризику», який визначає правила в’їзду та легалізації іноземців. Це може частково спростити імпорт робочої сили на тлі дефіциту кадрів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова під час зустрічі в CEO Club.

За його словами, 2–3 тижні тому відбулася нарада щодо взаємовідносин з країнами Африки. За підсумками зустрічі було ухвалене протокольне рішення доручити Міністерству закордонних справ та Службі безпеки України терміново опрацювати зміни до списку країн міграційного ризику.

Буданов зазначив, що список переглядатиметься і найближчим часом можливе часткове пом’якшення підходів.

Питання спрощення імпорту робочої сили в Україну підняв підприємець у сфері залучення персоналу Артем Нікішов. За його словами, дефіцит кадрів є одним із ключових викликів для українського бізнесу.

“Якщо порівнювати з Польщею, вартість легалізації іноземця в Україні у чотири рази вища, а строки — у три рази довші. Процес ускладнюють консульські служби та перевірки правоохоронних органів”, — зазначив він.

За його оцінками, повна легалізація одного працівника може коштувати близько 40 тис. грн, якщо враховувати всі офіційні платежі та супутні витрати.

Водночас Буданов пояснив, що жорсткий підхід частково пов’язаний із ризиками нелегальної міграції. Він зауважив, що частина іноземців після отримання документів залишає роботодавців або використовує Україну як транзитну країну для подальшого переїзду.

“Вони заїжджають, отримують документи — і далі мігрують. Це проблема, яка створює перепони для бізнесу”, — наголосив голова Офісу президента.

Список країн міграційного ризику застосовується при видачі віз і дозволів на перебування. Для громадян цих держав діють додаткові перевірки та погодження, що ускладнює і подовжує процедуру легалізації.

Відповідний перелік визначений у спільному наказі МЗС, МВС та СБУ, який регулює порядок оформлення віз.

Зокрема, до нього входять окремі країни Азії та Африки, серед яких Афганістан, Бангладеш, Нігерія, Ефіопія, Пакистан, всього 70 країн.

Саме цей перелік фактично використовується як інструмент оцінки міграційних ризиків і може переглядатися державними органами.

За даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2025 році 74% українських підприємств відчули дефіцит кадрів. Водночас ринок праці втратив близько 1,3 млн платників податків порівняно з довоєнним періодом. У будівництві нестача працівників сягає 30–50%, що впливає на строки реалізації проєктів.