Дефіцит кадрів і зростання зарплат: яким буде ринок праці у 2026 році

У 2026 році головними тенденціями на українському ринку праці стануть дефіцит кадрів та подальше зростання заробітних плат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

Підтримка працівників

Компанії відзначають, що у 2025 році ключовими способами підтримки працівників залишалися повна виплата заробітної плати та виплата премій. У повному обсязі зарплату виплачували 94% роботодавців, а премії – 86%.

Бізнес також інвестував у розвиток персоналу: понад половина компаній пропонували працівникам освітні курси, а більше ніж половина забезпечували психологічну підтримку.

Частина роботодавців надавала розширену допомогу, компенсуючи оренду житла, міжнародне медичне страхування, податки, а також витрати на електроенергію та інтернет. У 2024 році рівень підтримки був вищим: тоді 98% компаній повністю виплачували зарплату, 84% – премії, 56% інвестували у розвиток команд.

Дефіцит кадрів залишається однією з найгостріших проблем

Попри зусилля бізнесу, дефіцит кадрів залишається однією з найгостріших проблем. У 2025 році 74% компаній відчували значну нестачу працівників, 21% – часткову. Лише 5% не мали труднощів із пошуком персоналу.

Найскладніше закрити вакансії робітничих і технічних спеціальностей через відтік працівників і небажання працювати офлайн. Суттєвий дефіцит також спостерігається серед вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської, менеджерів з продажів та керівників середньої ланки.

Відчутним для 46% компаній став і виїзд молодих фахівців 18–22 років, що вплинуло на їхню операційну діяльність.

Основні тенденції 2025 року

Основними тенденціями 2025 року компанії називають дефіцит робочої сили, завищені зарплатні очікування кандидатів, вплив мобілізації, труднощі з бронюванням працівників та зростання плинності кадрів.

Водночас 87% компаній запровадили або планують програми підтримки ментального здоров’я, хоча лише частина роботодавців вважає, що добре справляється з психологічними викликами в командах. Переважно рівень емоційного вигорання оцінюється як помірний, тоді як третина компаній фіксує високий рівень вигоряння.

Дистанційна робота залишається важливим елементом організації праці. У 2025 році 22% компаній дозволяли працювати віддалено всім співробітникам, а 60% – окремим категоріям персоналу. Водночас зростає частка бізнесу, який повертається до офісного формату: частка компаній, що працюють виключно з офісу, зросла з 12% у 2024 році до 18% у 2025-му.

Найменше можливостей працювати дистанційно мають виробничі, торгові, логістичні та обслуговуючі спеціальності. Більшість компаній – 46% – заявляють, що усі працівники працюють з території України, тоді як 47% мають до 10% співробітників, які працюють з-за кордону. Лише 5% компаній мають більш ніж 10% таких працівників.

Плани бізнесу на 2026 рік

Плани бізнесу на 2026 рік демонструють збереження тренду на підвищення заробітних плат. Збільшити оплату праці планують 94% компаній, при цьому чверть роботодавців прогнозує зростання у межах 11–15%, майже стільки ж – на 5–10%, а 10% – на 16–20%. Лише 6% компаній не планують підвищення зарплат. У 2025 році 96% компаній уже підвищили заробітну плату, переважно на 11–20%.

У 2026 році 36% роботодавців планують збільшувати чисельність персоналу, а 55% залишать її без змін. Частина бізнесу готується до перерозподілу функцій у бік мультифункціональності, а також до збільшення бюджетів на навчання та виходу на нові ринки.

Водночас невелика частка компаній планує скорочення витрат на навчання або навіть закриття представництв. Більшість роботодавців не розглядає можливості впровадження чотириденного робочого тижня: 84% не планують таких змін.

Додамо, за даними НБУ ситуація на ринку праці в Україні дещо покращилася порівняно з минулим роком. Водночас дефіцит кадрів зберігається та стимулює подальше зростання зарплат.

Дослідження було проведене серед 126 фахівців зі сфери управління персоналом, більшість із яких представляють великий та середній бізнес, зокрема компанії у сфері торгівлі, фармацевтики, виробництва товарів масового вжитку, а також аграрного, промислового, фінансового та логістичного секторів. Опитування тривало з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року.