Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Готівковий курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок праці в Україні: за 10 місяців попит на працівників у торгівлі та послугах зріс на 18%

робота, бариста
Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 330 тисяч осіб. / Freepik

З січня по жовтень з січня по жовтень 2025 року роботодавці подали до Держслужби зайнятості майже 400 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед усіх пропозицій, найбільш затребуваними були працівники у сфері торгівлі та послуг, які становили 18% від усіх поданих вакансій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Найменший попит спостерігався на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств (лише 2,3%). Загалом з січня по жовтень було забезпечено зайнятістю понад 330 тисяч клієнтів служби.

Регіональний розподіл

Львівщина була лідером за кількістю пропозицій – майже 50 тисяч вакансій, з яких вдалося працевлаштувати 16,6 тисяч шукачів (укомплектування на рівні 34%).

Дніпропетровська область посіла друге місце з майже 30 тисячами вакансій, проте тут зафіксовано вищий показник укомплектування – 71%. Найвищий показник укомплектування вакансій (понад 80%) показали Донецький та Івано-Франківський центри зайнятості.

Топ-5 професій

З початку року роботодавці найчастіше шукали:

  • підсобних робітників – понад 17,4 тисяч вакансій; 
  • продавців продовольчих товарів – 16,4 тисяч; 
  • водіїв автотранспортних засобів – 15,9 тисяч; 
  • продавців-консультантів – 11,7 тис.; 
  • кухарів – 11 тис.

Наразі для клієнтів Державної служби зайнятості доступно 236 тисяч вакансій у різних сферах.

Раніше повідомлялося, що ситуація на ринку праці в Україні дещо покращилася порівняно з минулим роком. Водночас дефіцит кадрів зберігається та стимулює подальше зростання зарплат.

Автор:
Тетяна Ковальчук