Ринок праці в Україні: за 10 місяців попит на працівників у торгівлі та послугах зріс на 18%

З січня по жовтень з січня по жовтень 2025 року роботодавці подали до Держслужби зайнятості майже 400 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед усіх пропозицій, найбільш затребуваними були працівники у сфері торгівлі та послуг, які становили 18% від усіх поданих вакансій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Найменший попит спостерігався на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств (лише 2,3%). Загалом з січня по жовтень було забезпечено зайнятістю понад 330 тисяч клієнтів служби.

Регіональний розподіл

Львівщина була лідером за кількістю пропозицій – майже 50 тисяч вакансій, з яких вдалося працевлаштувати 16,6 тисяч шукачів (укомплектування на рівні 34%).

Дніпропетровська область посіла друге місце з майже 30 тисячами вакансій, проте тут зафіксовано вищий показник укомплектування – 71%. Найвищий показник укомплектування вакансій (понад 80%) показали Донецький та Івано-Франківський центри зайнятості.

Топ-5 професій

З початку року роботодавці найчастіше шукали:

підсобних робітників – понад 17,4 тисяч вакансій;

продавців продовольчих товарів – 16,4 тисяч;

водіїв автотранспортних засобів – 15,9 тисяч;

продавців-консультантів – 11,7 тис.;

кухарів – 11 тис.

Наразі для клієнтів Державної служби зайнятості доступно 236 тисяч вакансій у різних сферах.

Раніше повідомлялося, що ситуація на ринку праці в Україні дещо покращилася порівняно з минулим роком. Водночас дефіцит кадрів зберігається та стимулює подальше зростання зарплат.