Рынок труда в Украине: за 10 месяцев спрос на работников в торговле и услугах вырос на 18%

С января по октябрь с января по октябрь 2025 года работодатели подали в Госслужбу занятости почти 400 тысяч вакансий, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди всех предложений наиболее востребованными были работники в сфере торговли и услуг, которые составляли 18% всех представленных вакансий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Наименьший спрос наблюдался у квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств (только 2,3%). Всего с января по октябрь было обеспечено занятостью более 330 тысяч клиентов службы.

Региональное распределение

Львовщина была лидером по количеству предложений – почти 50 тысяч вакансий, из которых удалось трудоустроить 16,6 тысячи соискателей (укомплектование на уровне 34%).

Днепропетровская область заняла второе место с почти 30 тысячами вакансий, однако здесь зафиксирован более высокий показатель укомплектования – 71%. Самый высокий показатель укомплектования вакансий (более 80%) показали Донецкий и Ивано-Франковский центры занятости.

Топ-5 профессий

С начала года работодатели чаще всего искали:

подсобных рабочих – более 17,4 тысячи вакансий;

продавцов продовольственных товаров – 16,4 тысячи;

водителей автотранспортных средств – 15,9 тысяч;

продавцов-консультантов – 11,7 тыс.;

поваров – 11 тыс.

В настоящее время для клиентов Государственной службы занятости доступно 236 тысяч вакансий в разных областях.

Ранее сообщалось, что ситуация на рынке труда в Украине несколько улучшилась по сравнению с прошлым годом. В то же время, дефицит кадров сохраняется и стимулирует дальнейший рост зарплат.