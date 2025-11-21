Ситуация на рынке труда улучшилась, но нехватка кадров сохраняется – НБУ

Ситуация на рынке труда в Украине несколько улучшилась по сравнению с прошлым годом. В то же время, дефицит кадров сохраняется и стимулирует дальнейший рост зарплат.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует макроэкономический прогноз НБУ.

Что происходит на рынке труда

Количество ищущих работу людей возросло, поэтому компаниям стало немного проще подбирать персонал. Бизнес активнее вовлекает в работу женщин, молодежь, людей пенсионного возраста и ветеранов.

Несмотря на это, недостаток кадров все еще остается ощутимым. Потребность компаний в работниках частенько превосходит настоящие способности их отыскать, что поддерживает высшую конкуренцию за рабочую силу. Это, в свою очередь, стимулирует рост заработных плат, однако темпы уже не так высоки, как в прошлом году: примерно 5% в реальном измерении против более 15% в предыдущем году.

Национальный банк не прогнозирует скорейшего улучшения ситуации. Война и дальше усложняет процесс найма, а после ее завершения спрос на рабочую силу только вырастет из-за потребностей в восстановлении страны. Поэтому конкуренция за работников будет оставаться высокой, а уровень зарплат и дальше будет опережать инфляцию.

Что с ценами?

Инфляция постепенно замедляется. Процесс снижения темпов роста цен начался еще в июне и продолжается по сей день. В то же время это не означает падение стоимости товаров и услуг - цены и дальше повышаются, однако уже не так стремительно, как раньше. Именно такой сценарий и прогнозировал Национальный банк в своих предварительных оценках. По последним данным, в октябре уровень инфляции снизился до 10,9%, тогда как в мае он достиг почти 16%.

На замедление инфляции повлияли несколько факторов. В частности, поступление нового урожая способствовало снижению цен на овощи по сравнению с прошлым годом. Важную роль также сыграли меры НБУ, направленные на поддержание привлекательности гривневых сбережений. Украинцы активнее размещали деньги на депозитах в национальной валюте и инвестировали в государственные облигации, что позволило сдержать спрос на иностранную валюту. В итоге это снизило давление на курс гривны и ограничило дальнейший рост потребительских цен.

Согласно прогнозам НБУ, в конце 2025 года инфляция опустится ниже 10%, в 2026 году – станет менее 7%, а в дальнейшей перспективе будет постепенно приближаться к целевому показателю в 5%.

Фото: НБУ

Инфляция и сбережения: что следует знать

Общий уровень инфляции снижается даже несмотря на быстрый рост цен на отдельные товары, ведь Госстат рассчитывает этот показатель на основе потребительской корзины из более 300 наименований товаров и услуг, цены на которые изменяются неравномерно. Пока мясо, яйца, фрукты и услуги дорожают, некоторые продукты, в частности, овощи борщового набора, сахар и оливковое масло, наоборот, дешевеют, а коммунальные тарифы остаются стабильными.

В результате среднее удорожание потребительской корзины за год составляет 10,9%. Для защиты гривневых сбережений от инфляции НБУ удерживает учетную ставку на уровне 15,5%, что позволяет банкам предлагать привлекательные депозиты и стимулирует инвестиции в гривневые ОВГЗ. Их доходность превышает прогнозируемый уровень инфляции на следующий год, который, по оценкам экспертов и НБУ, может снизиться до 7–10%, поэтому украинцы все чаще выбирают такие инструменты для сохранения своих средств.

Восстановление экономики под давлением войны

Экономика Украины продолжает восстанавливаться медленными темпами из-за последствий войны, потери производственных мощностей и неблагоприятных погодных условий, которые негативно повлияли на урожай. В первом полугодии 2025 года рост ВВП составил всего 0,8%, хотя в последние месяцы ситуация несколько улучшилась благодаря более активной работе агросектора.

В то же время усиление российских атак повлекло за собой значительные повреждения энергосистемы, что привело к дефициту электроэнергии и сдерживает экономический рост в ближайшее время. Положительное влияние на экономику будут иметь значительные бюджетные расходы и международная финансовая поддержка. По прогнозу НБУ, в 2025 году экономика вырастет почти на 2%, а в последующие годы – на 2–3% ежегодно.

Фото: НБУ

Напомним, НБУ в своем базовом сценарии прогнозирует, что в 2026 году Украина сможет привлечь более 45 миллиардов долларов международной финансовой помощи .