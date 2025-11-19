Прогноз НБУ: Украина может получить более $45 миллиардов помощи в 2026 году

Национальный банк Украины (НБУ) в своем базовом сценарии прогнозирует, что в 2026 году Украина сможет привлечь более 45 миллиардов долларов международной финансовой помощи.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, огромное влияние на перспективы оказывает дальнейшая поддержка международных партнеров, в частности, взаимодействие с Международным валютным фондом. Сейчас в Киеве работает миссия МВФ по потенциальной новой программе расширенного финансирования.

"Наш базовый сценарий предполагает, что в 2026 году Украина получит более 45 млрд долларов международной финансовой помощи", - отметил Пышный на форуме NV "Диалоги".

Он признал, что эти средства являются "сложными", поскольку требуют непростых политических решений и внедрения новых механизмов, таких как репарационный заем ЕС. Однако Пышный остается оптимистом, подчеркивая, что аргументы в поддержку этого решения сильны и справедливы.

Глава НБУ сообщил, что к началу полномасштабного вторжения международные резервы составляли около 29 миллиардов долларов, тогда как на сегодняшний день эта сумма выросла почти до 50 миллиардов долларов.

"В частности, мы должны сосредоточиться на мобилизации внутренних ресурсов, в том числе за счет детенизации экономики – этот вопрос также предмет обсуждения в рамках миссии МВФ", - подчеркнул глава НБУ.

Напомним, что МВФ предлагает Украине новую программу финансирования на около $8 млрд. Как отметила председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Подласа, хотя эта сумма ниже ожидаемой и необходимой, одобрение программы МВФ является решающим условием для привлечения средств от других международных партнеров, включая репарационный кредит.