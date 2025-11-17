Запланована подія 2

Дата публикации
Читати українською

"Меньше, чем ожидали". МВФ предлагает Украине новую программу финансирования около $8 млрд – Пидласа

Международный валютный фонд
Украина может получить от МВФ $8 млрд / Depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает Украине программу финансирования общим объемом около $8 миллиардов, рассчитанную на четыре года.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, хотя эта сумма ниже ожидаемой и необходимой, одобрение программы МВФ является решающим условием для привлечения средств от других международных партнеров, включая репарационный кредит.

Решение совета директоров МВФ по запуску программы ожидается в январе, тогда поступит и первая выплата.

Глава комитета сообщила также, что среди предварительных условий для старта программы – принятие бюджета на 2026 год в рамках согласованного с МВФ дефицита.

"О структурных маяках - МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности путем закрытия схем избежания уплаты налогов", - добавила Пидласа.

Об озабоченности и требованиях МВФ

Ранее МВФ выражал обеспокоенность по ряду бюджетных мер Украины на фоне начала переговоров по новому четырехлетнему кредитному пакету, который может достичь $8 миллиардов. В частности, фонд беспокоят налоговые льготы для бизнеса, а также предложение о бесплатном проезде по железной дороге.

МВФ, ранее оценивший потребности Украины в финансировании до 2029 года примерно в $65 млрд, выдвигает ряд условий, которые могут осложнить новый этап переговоров. В частности, Фонд:

  • настаивает на прекращении практики предоставления потребителям льготных скидок на отдельные услуги и товары;
  • требует сокращения теневой экономики, превышающей 30% ВВП, в частности, путем отмены налоговых преференций для бизнеса, работающего через режим самозанятости;
  • продолжает давить на Национальный банк по поводу более быстрой девальвации гривны, чтобы увеличить доходы, поступающие в национальной валюте. В то же время в НБУ сопротивляются такой позиции, опасаясь негативной реакции населения.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине и вместе с представителями правительства стартовала консультации по запуску новой программы расширенного финансирования (EFF).

Автор:
Татьяна Бессараб