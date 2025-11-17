"Менше, ніж очікували". МВФ пропонує Україні нову програму фінансування на близько $8 млрд – Підласа

Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує Україні програму фінансування загальним обсягом близько $8 мільярдів, розраховану на чотири роки.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, хоча ця сума нижча за очікувану та необхідну, схвалення програми МВФ є вирішальною умовою для залучення коштів від інших міжнародних партнерів, включно з репараційним кредитом.

Рішення ради директорів МВФ щодо запуску програми очікується в січні, тоді ж надійде й перша виплата.

Голова комітету повідомила також, що серед попередніх умов для старту програми – ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту.

"Щодо структурних маяків - МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків", - додала Підласа.

Про стурбованість та вимоги МВФ

Раніше МВФ висловлював стурбованість щодо низки бюджетних заходів України на тлі початку переговорів щодо нового чотирирічного кредитного пакету, який може сягнути $8 мільярдів. Зокрема, фонд турбують податкові пільги для бізнесу, а також пропозиція про безкоштовний проїзд залізницею.

МВФ, який раніше оцінив потреби України у фінансуванні до 2029 року приблизно у $65 млрд, висуває низку умов, що можуть ускладнити новий етап переговорів. Зокрема, Фонд:

наполягає на припиненні практики надання споживачам пільгових знижок на окремі послуги й товари;

вимагає скорочення тіньової економіки, яка перевищує 30% ВВП, зокрема шляхом скасування податкових преференцій для бізнесу, що працює через режим самозайнятості;

продовжує тиснути на Національний банк щодо швидшої девальвації гривні, аби збільшити доходи, що надходять у національній валюті. Водночас у НБУ чинять опір такій позиції, остерігаючись негативної реакції населення.

Нагадаємо, 17 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні та разом із представниками уряду стартували консультації щодо запуску нової програми розширеного фінансування (EFF).