МВФ розпочав місію в Україні: стартували переговори щодо нової програми EFF
Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочала роботу в Україні та разом із представниками уряду стартувала консультації щодо запуску нової програми розширеного фінансування (EFF).
Як пише Delo.ua, про це інфоормує "Укрінформ".
Нова програма МВФ для України
Як повідомили в представництві МВФ, дискусії очолює Гевін Грей, а постійна представниця Фонду Прішила Тофано підтвердила початок переговорів у Києві.
"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання“, - сказала Тофано.
Про стурбованість та вимоги МВФ
МВФ висловлював стурбованість щодо низки бюджетних заходів України на тлі початку переговорів щодо нового чотирирічного кредитного пакету, який може сягнути $8 мільярдів. Зокрема, фонд турбують податкові пільги для бізнесу, а також пропозиція про безкоштовний проїзд залізницею.
МВФ, який раніше оцінив потреби України у фінансуванні до 2029 року приблизно у $65 млрд, висуває низку умов, що можуть ускладнити новий етап переговорів. Зокрема, Фонд:
- наполягає на припиненні практики надання споживачам пільгових знижок на окремі послуги й товари;
- вимагає скорочення тіньової економіки, яка перевищує 30% ВВП, зокрема шляхом скасування податкових преференцій для бізнесу, що працює через режим самозайнятості;
- продовжує тиснути на Національний банк щодо швидшої девальвації гривні, аби збільшити доходи, що надходять у національній валюті. Водночас у НБУ чинять опір такій позиції, остерігаючись негативної реакції населення.