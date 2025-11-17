МВФ розпочав місію в Україні: стартували переговори щодо нової програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочала роботу в Україні та разом із представниками уряду стартувала консультації щодо запуску нової програми розширеного фінансування (EFF).

Як пише Delo.ua, про це інфоормує "Укрінформ".

Нова програма МВФ для України

Як повідомили в представництві МВФ, дискусії очолює Гевін Грей, а постійна представниця Фонду Прішила Тофано підтвердила початок переговорів у Києві.

"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання“, - сказала Тофано.

Про стурбованість та вимоги МВФ

МВФ висловлював стурбованість щодо низки бюджетних заходів України на тлі початку переговорів щодо нового чотирирічного кредитного пакету, який може сягнути $8 мільярдів. Зокрема, фонд турбують податкові пільги для бізнесу, а також пропозиція про безкоштовний проїзд залізницею.

МВФ, який раніше оцінив потреби України у фінансуванні до 2029 року приблизно у $65 млрд, висуває низку умов, що можуть ускладнити новий етап переговорів. Зокрема, Фонд: