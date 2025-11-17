МВФ начал миссию в Украине: стартовали переговоры по новой программе EFF

Миссия Международного валютного фонда сегодня начала работу в Украине и вместе с представителями правительства стартовала консультации по запуску новой программы расширенного финансирования (EFF).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ".

Новая программа МВФ для Украины

Как сообщили в представительстве МВФ, дискуссии возглавляет Гэвин Грэй, а постоянная представительница Фонда Пришила Тофано подтвердила начало переговоров в Киеве.

"Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти, с акцентом как на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиках с целью обеспечения стабильности в условиях непрерывной чрезвычайно высокой неопределенности, так и на структурных мерах, направленных на усиление управления, борьбы с коррупцией и поддержания экономического роста", - сказала Тофано.

Об озабоченности и требованиях МВФ

МВФ выражал обеспокоенность рядом бюджетных мер Украины на фоне начала переговоров по новому четырехлетнему кредитному пакету, который может достичь $8 миллиардов. В частности, фонд беспокоят налоговые льготы для бизнеса, а также предложение о бесплатном проезде по железной дороге.

МВФ, ранее оценивший потребности Украины в финансировании до 2029 года примерно в $65 млрд, выдвигает ряд условий, которые могут осложнить новый этап переговоров. В частности, Фонд: