В МВФ отреагировали на коррупционный скандал в Украине: напомнили о зависимости от финансирования

Новейшие разоблаченные факты коррупции в энергетическом секторе Украины подчеркивают важность продвижения антикоррупционных реформ. Защита антикоррупционных институций является критически важным элементом для Украины, которая продолжает зависеть от поддержки международного сообщества.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает "Укринформ".

Она в очередной раз отметила, что Украине необходима надежная антикоррупционная архитектура, чтобы создать равные условия, защитить государственные ресурсы, улучшить бизнес-климат и привлечь частные инвестиции.

"Это является центральным элементом реформы для доноров, именно в то время, когда Украина ищет поддержки международного сообщества для своей программы и многих других программ в целом", - подчеркнула Козак.

Она подчеркнула, что критическим приоритетом остается защита независимости и функциональности антикоррупционных институций в стране.

Казак также акцентировала внимание на том, что недавно обнаружены доказательства. коррупции в энергетическом секторе Украины "подчеркивают важность продвижения антикоррупционных усилий в Украине и обеспечение того, чтобы антикоррупционные институции имели возможности, доверие и свободу действий для того, чтобы выполнять свои обязанности".

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала на коррупционный скандал в сфере энергетики Украины, к которому причастен совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, назвав его чрезвычайно "досадным".

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

(рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

(тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (решик), Леся Устименко и Людмила Зорина .

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры предосторожности.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерша энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко подали заявления об увольнении.