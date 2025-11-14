Финалистка была на "пленках Миндича": конкурс на должность главы "Оператора ГТС" остановлен

Конкурс на должность руководителя стратегического государственного предприятия "Оператор ГТС" официально остановлен из-за обнародования материалов расследования Национального антикоррупционного бюро по поводу возможных хищений в НАЭК "Энергоатом", в котором фигурирует одна из финалисток.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в материалах НАБУ фигурирует одна из финалисток конкурса.

Свириденко считает, что в таких условиях продолжать конкурс невозможно, это противоречит принципам прозрачности, добродетели и доверия к процессу.

Конкурс возобновят после дополнительной проверки участников.

"Оператор ГТС" — государственная компания, транспортирующая природный газ украинским потребителям, а также транзит в другие страны.

О ком идет речь

Свириденко не называет фамилию фигурантки расследования НАБУ, но ранее "Экономическая правда" сообщала, что наблюдательный совет "Оператора ГТС" готовит назначение Оксаны Кривенко генеральным директором компании.

Кривенко до этого была советницей бывшего министра энергетики Германа Галущенко и работала в НКРЭКУ. Из-за работы в регуляторе была фигуранткой дела "Роттердам+". Но именно ее наблюдательный совет признал "наиболее профессиональной" кандидаткой".

Кроме дела Роттердам+, Оксана Кривенко также фигурирует в пленках НАБУ по масштабной коррупции в "Энергоатоме".

Во время судебного заседания по избранию меры одного из фигурантов дела прокурор САП зачитал фрагмент одного из разговоров, зафиксированных детективами НАБУ, где Галущенко обсуждает, куда нужно назначить Кривенко.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

(рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

(тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (решик), Леся Устименко и Людмила Зорина .

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко подали заявления об увольнении.