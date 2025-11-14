Фіналістка була на "плівках Міндіча": конкурс на посаду голови "Оператора ГТС" зупинено

Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства "Оператор ГТС" офіційно зупинений через оприлюднення матеріалів розслідування Національного антикорупційного бюро щодо можливих розкрадань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами прем'єрки, у матеріалах НАБУ фігурує одна з фіналісток конкурсу.

Свириденко вважає, що в таких умовах продовжувати конкурс неможливо, адже це суперечить принципам прозорості, доброчесності та довіри до процесу.

Конкурс відновлять після додаткової перевірки його учасників.

"Оператор ГТС" — державна компанія, що транспортує природний газ українським споживачам, а також здійснює транзит до інших країн.

Про кого йдеться

Свириденко не називає прізвища фігурантки розслідування НАБУ, але раніше "Економічна правда" повідомляла, що наглядова рада "Оператора ГТС" готує призначення Оксани Кривенко генеральним директором компанії.

Кривенко до цього була радницею колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі була фігуранткою справи "Роттердам+". Але саме її наглядова рада визнала "найбільш фаховою" кандидаткою".

Крім справи Роттердам+ Оксана Кривенко також фігурує у плівках НАБУ щодо масштабної корупції в "Енергоатомі".

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи, прокурор САП зачитує фрагмент однієї з розмов, зафіксованих детективами НАБУ, де Галущенко обговорює, куди потрібно призначити Кривенко.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всіх фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.