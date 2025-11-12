Галущенко та Гринчук подали у відставку з посад очільників Мін'юсту та Міненерго

Міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про відставку Гринчук

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", - написала Гринчук.

Вона наголосила, що в межах її професійної діяльності жодних порушень законодавства не було і не може бути в принципі. Щодо домислів про її особисті стосунки вона зазначила, що будь-які спекуляції на цю тему є недоречними, а час розставить усе на свої місця.

Фото: Світлани Гринчук

Про відставку Галущенка та розгляд заяв у Раді

Свириденко повідомила, що внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За її словами, не тільки Гринчук, але й Галущенко написав заяву у визначений законом порядок.

Верховна Рада планує розглянути постанову про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка у вівторок, 18 листопада.

Як повідомило джерело серед народних депутатів "Укрінформу", у порядку денному засідання парламенту дійсно передбачено розгляд питань щодо звільнення Галущенка та Гринчук із посад, і вони розглядатимуться першими у цей день.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Желєзняк подав проєкт постанови до Ради про звільнення зі своєї посади "де-юре" міністра енергетики Світлану Гринчук.

"Вона теж представник інтересів Тимура Міндіча в уряді, до цього представляла його інтереси на посаді міністра екології", - наголосив Железняк.

Зауважимо, у липні під час перестановок у Кабміні, колишній міністр енергетики Герман Галущенко став міністром юстиції, а Світлана Гринчук очолила Міненерго.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.