Читати українською

Галущенко и Гринчук подали в отставку с должностей руководителей Минюста и Минэнерго

Галущенко и Гринчук
Герман Галущенко и Светлана Гринчук / Правительственный портал

Министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции, ранее возглавлявший Минэнерго, Герман Галущенко подали заявления об увольнении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Об отставке Гринчук

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать в пользу государства, которое я делала за последние 10 лет на разных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", - написала она.

Она подчеркнула, что в рамках ее профессиональной деятельности никаких нарушений законодательства не было и не может быть в принципе. Относительно домыслов о ее личных отношениях она отметила, что любые спекуляции на эту тему неуместны, а время расставит все на свои места.

Фото: Светланы Гринчук
Фото: Светланы Гринчук

Об отставке Галущенко и рассмотрении заявлений в Раде

Свириденко сообщила, что внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об освобождении от должностей министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук. По ее словам, не только Гринчук, но и Галущенко написал заявление в установленный законом порядок.

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление об увольнении министерства энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко во вторник, 18 ноября.

Как сообщил источник среди народных депутатов "Укринформа", в повестке дня заседания парламента действительно предусмотрено рассмотрение вопросов об увольнении Галущенко и Гринчук с должностей, и они будут рассматриваться первыми в этот день.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк подал проект постановления в Раду об освобождении от должности "де-юре" министра энергетики Светлану Гринчук.

"Она тоже представитель интересов Тимура Миндича в правительстве, до этого представляла его интересы в должности министра экологии", - подчеркнул Железняк.

Заметим, в июле во время перестановок в Кабмине, бывший министр энергетики Герман Галущенко стал министром юстиции, а Светлана Гринчук возглавила Минэнерго.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о  разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка   действиям всех участников этих материалов.   К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро.   Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что  с участием Галущенко были проведены следственные действия   в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость   прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.

Автор:
Ольга Опенько