Масштабне поглинання: Uklon купує відомий український сервіс електросамокатів

Український онлайн-сервіс замовлення авто Uklon купує 100% корпоративних прав оператора прокату електросамокатів e-Wings

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Сума угоди становить 97,6 млн гривень. Фінальне закриття транзакції заплановано на третій квартал 2026 року.

За рахунок цього поглинання Uklon продовжує трансформацію у багатопрофільну екосистему цифрових продуктів. Наразі до неї вже входять райдхейлінг-сервіс, кур’єрська доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads та сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel.

"Мікромобільність — це логічне розширення нашої платформи та один із перспективних напрямів сучасної міської логістики. Ми прагнемо зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби: від короткої поїздки містом до подорожей між країнами", — прокоментував угоду СЕО Uklon Сергій Гришков.

На сьогодні прокат e-Wings доступний через однойменний застосунок в 11 містах України. Після завершення перехідного періоду Uklon планує повністю інтегрувати сервіс оренди самокатів у свій основний мобільний додаток.

У компанії додали, що ключова команда e-Wings перейде до штату Uklon під керівництво операційного директора (COO) компанії Вадима Іщенка.

Співвласники e-Wings Роман Мотрук та Олег Білий, які безпосередньо керували бізнесом, залишаться в проєкті та продовжать розвивати напрям мікромобільності вже у складі Uklon. Засновники зазначили, що об'єднання дозволить створити безшовний досвід пересування містом в межах єдиної платформи.

e-Wings - це львівський оператор електросамокатів, який представлений у 11 містах: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпіні, Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів - близько 3 тисяч.

Нагадаємо, виторг Uklon у першому кварталі сягнув $32,9 млн, а загальна кількість поїздок перевищила 43,7 млн. Компанія радикально змінила структуру управління та запустила сервіс Travel для бронювання автобусних квитків, наростивши кількість доставок до 1,5 млн за три місяці.