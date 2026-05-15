Виторг Uklon у першому кварталі 2026 року сягнув майже $32 млн

Через рік після приєднання до “Київстар” виторг Uklon у першому кварталі 2026 року сягнув $32,9 млн, а загальна кількість поїздок перевищила 43,7 млн. Компанія радикально змінила структуру управління та запустила сервіс Travel для бронювання автобусних квитків, наростивши кількість доставок до 1,5 млн за три місяці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив СЕО компанії Сергій Гришков.

Фінансові показники та обсяги поїздок

За три місяці 2026 року компанія продемонструвала зростання виторгу та метрик прибутковості:

загальний виторг: $32,9 млн (приблизно 1,426 млрд грн);

показник EBITDA: $12,4 млн (або 539 млн грн);

кількість поїздок: 43,7 млн за квартал.

Зростання бізнесу пов’язують із синергією після приєднання до екосистеми "Київстар”.

Нова структура та запуск Travel

За словами Сергія Гришкова, для прискорення темпів масштабування компанія змінила модель управління з матричної на платформену. Тепер кожен напрямок працює як незалежний бізнес-підрозділ зі своїм бюджетом та лідером. Зокрема, у структурі з’явилася нова роль – Chief Ride-hailing Officer, яку обійняла Олена Орлова.

Окрім внутрішніх змін, Uklon продовжує експансію та розвиток екосистеми:

запуск Travel: весною 2026 року в застосунку з’явився новий сервіс для бронювання квитків на автобуси по Україні;

логістика: кількість доставок зросла з 1,3 млн до 1,5 млн за квартал;

реклама та міжнародний ринок: напрямок Uklon Ads показує стабільний ріст, а в Узбекистані компанія успішно працює вже три роки.

Нагадаємо, що в Uklon наголосили, що компанія очікує зростання сектору цифрової економіки, бо створення зрозумілих умов для всіх учасників формуватиме культуру довіри між сервісами, користувачами та державою.

Саме тому Uklon, так само як і Bolt та Glovo підтримує швидке прийняття та впровадження законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, по ставці 5%.