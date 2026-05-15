Трамп готовий скасувати деякі санкції проти Китаю, пов'язані з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність переглянути обмежувальні заходи щодо китайських нафтових компаній, які закуповують сировину в Ірану.

Такий крок може стати значною поступкою Пекіну після завершення саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Трамп підтвердив, що обговорював це питання безпосередньо з китайським лідером під час зустрічей у Пекіні.

"Я збираюся прийняти рішення протягом наступних кількох днів. Ми говорили про це", – сказав Трамп у відповідь на запитання репортера на борту Air Force One про те, чи розглядатиме він можливість скасування санкцій.

Питання санкцій стало черговою точкою напруженості у відносинах двох країн напередодні візиту американського президента.

Конфлікт загострився після того, як влада Китаю наказала своїм компаніям ігнорувати американські обмеження. Президент Трамп зазначив, що сторони приділили значну увагу цій проблемі під час переговорів у китайській столиці.

Наразі глава Білого дому готується ухвалити остаточне рішення, яке буде оголошене протягом найближчих кількох днів.

Санкції США

Протягом останніх тижнів США запровадили санкції проти низки китайських нафтопереробних підприємств, пов'язаних із торгівлею іранською нафтою. Ці дії є частиною ширшої військової та економічної кампанії Вашингтона, спрямованої проти Тегерана.

Американська сторона розраховує переконати Китай допомогти у врегулюванні кризи навколо Ірану, зокрема у питанні розблокування Ормузької протоки, яка є критично важливою для світової торгівлі нафтою.

Китай традиційно залишається найбільшим покупцем іранських нафтових вантажів, що робить його ключовим гравцем у цьому протистоянні. Послаблення санкцій може суттєво змінити динаміку відносин між Вашингтоном, Пекіном та Тегераном.

Нагадаємо, Китай продовжує імпорт нафти з Ірану в обхід санкцій США, але знижує темпи закупівель. Попри посилення тиску з боку Білого дому, незалежні китайські НПЗ не припиняють постачання сировини. Водночас обсяги імпорту дещо скоротилися через падіння маржі переробки на внутрішньому ринку.