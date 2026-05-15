Трамп готов отменить некоторые санкции против Китая, связанные с Ираном

Дональд Трамп обсудил с Си Цзиньпином снятие ограничений на торговлю с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пересмотреть ограничительные меры в отношении китайских нефтяных компаний, закупающих сырье у Ирана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Такой шаг может стать значительной уступкой Пекину по завершении саммита с главой КНР Си Цзиньпином.

В ходе общения с журналистами на борту президентского самолета Трамп подтвердил, что обсуждал этот вопрос непосредственно с китайским лидером во время встреч в Пекине.

"Я собираюсь принять решение в течение следующих нескольких дней. Мы говорили об этом", – сказал Трамп в ответ на вопрос репортера на борту Air Force One о том, будет ли он рассматривать возможность отмены санкций.

Вопрос санкций стал очередной точкой напряженности в отношениях двух стран в преддверии визита американского президента.

Конфликт обострился после того, как власти Китая приказали своим компаниям игнорировать американские ограничения. Президент Трамп отметил, что стороны уделили большое внимание этой проблеме во время переговоров в китайской столице.

В настоящее время глава Белого дома готовится принять окончательное решение, которое будет объявлено в ближайшие несколько дней.

Санкции США

В последние недели США ввели санкции против ряда китайских нефтеперерабатывающих предприятий , связанных с торговлей иранской нефтью Эти действия являются частью более широкой военной и экономической кампании Вашингтона, направленной против Тегерана.

Американская сторона рассчитывает убедить Китай помочь в урегулировании кризиса вокруг Ирана, в частности в вопросе разблокирования Ормузского пролива, критически важного для мировой торговли нефтью.

Китай традиционно остается крупнейшим покупателем иранских нефтяных грузов, что делает его ключевым игроком в этом противостоянии. Ослабление санкций может существенно изменить динамику отношений между Вашингтоном, Пекином и Тегераном.

Напомним, Китай продолжает импорт нефти из Ирана в обход санкций США, но снижает темпы закупок. Несмотря на усиление давления со стороны Белого дома, независимые китайские НПЗ не прекращают поставки сырья. В то же время, объемы импорта несколько сократились из-за падения маржи переработки на внутреннем рынке.

Автор:
Татьяна Бессараб