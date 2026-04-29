Китай продолжает импорт нефти из Ирана в обход санкций США, но снижает темпы закупок

Китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы не прекращают импорт сырья из Ирана, несмотря на усиление давления со стороны Вашингтона. Хотя темпы закупок несколько замедлились из-за падения маржи переработки на внутреннем рынке.

Более серьезной угрозой для китайских закупок иранской нефти является блокада США по судоходству Тегерана, которая началась 13 апреля. Если она останется в силе, это влияет на поставки в Китай уже в ближайшие месяцы.

В ответ на угрозу дефицита топлива правительство КНР издало распоряжение независимым НПЗ поддерживать объемы производства на высоком уровне. Для стимулирования работы Пекин внепланово выделил новые импортные квоты на нефть.

Трейдеры расценивают этот шаг как фактическое поощрение закупок иранского и российского сырья, остающегося главным источником поставки для малых заводов.

В марте этот сегмент рынка импортировал рекордные 1,8 миллиона баррелей иранской нефти в сутки, что составляет около девяноста процентов всего экспорта Тегерана в Китай.

Санкционные риски от США

Экономическая ситуация для китайских нефтепереработчиков остается сложной. На фоне войны и роста цен на нефть регулируемые государством внутренние цены на топливо в Китае не успевают за рынком.

Это привело к тому, что прибыль от переработки упала до самого низкого показателя за год, демонстрируя отрицательные значения.

В то же время, США усилили санкционное давление, введя ограничения против одного из крупнейших игроков — Hengli Petrochemical. Эксперты считают, что это заставит покупателей осторожнее, но не остановит закупки, пока иранская нефть будет физически доступна на рынке.

Схемы поставки иранской нефти в Китай

Несмотря на международный надзор, поставки в провинцию Шаньдун продолжаются с помощью сложных логистических цепей.

Танкеры "теневого флота" используют фальшивые названия судов и многократные перегрузки в море, чтобы скрыть иранское происхождение товара. Часто нефть из Ирана декларируется как малайзийская или индонезийская.

Расчеты за такие грузы производятся исключительно в юанях через сеть посредников, что делает эти транзакции труднодоступными для финансового мониторинга США.

Напомним, Индия и Китай конкурируют за поставку российской нефти. Обе страны пытаются замещать утраченные объемы с Ближнего Востока, что позволяет Москве диктовать условия и уменьшать скидки на свое сырье.