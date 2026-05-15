Правительство создает Национальный резерв автономной генерации: для чего он
Правительство утвердило порядок формирования и использования Национального резерва автономной генерации для обеспечения работы критической инфраструктуры во время возможных блекаутов и новых атак на энергетическую систему.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Резерв будет формироваться как децентрализованный запас оборудования для оперативного обеспечения регионов электроэнергией, теплом и водоснабжением в случае чрезвычайных ситуаций.
В резерв войдут:
- мобильные электростанции;
- когенерационные установки;
- котельные;
- трансформаторы;
- другое оборудование для поддержания критической инфраструктуры.
Финансирование предусмотрено за счет государственного и местных бюджетов, а также международной помощи.
Отдельно правительство упростило процедуры строительства, восстановления и модернизации систем защиты объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Работы позволили выполнять по принципу "проектируй - строй", когда строительство может стартовать параллельно с подготовкой проектной документации.
Новый механизм позволяет приступать к работе без предварительного оформления градостроительной документации и разрешительных документов. Оформление необходимых документов будет производиться уже после завершения работ.
Правительство отмечает, что такой подход должен ускорить подготовку энергетической системы к осенне-зимнему периоду на фоне риска новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Заметим, что в Киеве в рамках плана энергостойкости построили объекты распределенной когенерации общей мощностью 40 МВт. Они уже оснащены защитой и проходят этапы настройки и тестирования.