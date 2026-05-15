Правительство создает Национальный резерв автономной генерации: для чего он

генерация, электроэнергия
Правительство создает Национальный резерв автономной генерации / Depositphotos

Правительство утвердило порядок формирования и использования Национального резерва автономной генерации для обеспечения работы критической инфраструктуры во время возможных блекаутов и новых атак на энергетическую систему.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Резерв будет формироваться как децентрализованный запас оборудования для оперативного обеспечения регионов электроэнергией, теплом и водоснабжением в случае чрезвычайных ситуаций.

В резерв войдут:

  • мобильные электростанции;
  • когенерационные установки;
  • котельные;
  • трансформаторы;
  • другое оборудование для поддержания критической инфраструктуры.

Финансирование предусмотрено за счет государственного и местных бюджетов, а также международной помощи.

Отдельно правительство упростило процедуры строительства, восстановления и модернизации систем защиты объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Работы позволили выполнять по принципу "проектируй - строй", когда строительство может стартовать параллельно с подготовкой проектной документации.

Новый механизм позволяет приступать к работе без предварительного оформления градостроительной документации и разрешительных документов. Оформление необходимых документов будет производиться уже после завершения работ.

Правительство отмечает, что такой подход должен ускорить подготовку энергетической системы к осенне-зимнему периоду на фоне риска новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Заметим, что в Киеве в рамках плана энергостойкости построили объекты распределенной когенерации общей мощностью 40 МВт. Они уже оснащены защитой и проходят этапы настройки и тестирования.

Автор:
Татьяна Гойденко