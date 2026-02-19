Украине уже не хватает 1,4 ГВт маневровой генерации: к 2030 году нужно 4 ГВт

Энергосистеме сегодня не хватает не менее 1,4 ГВт нового маневрового поколения. А стратегическая цель к 2030 году 4 ГВт распределенной генерации. Об этом во время встречи Energy Club заявил начальник департамента стратегического планирования и аналитики НЭК "Укрэнерго" Александр Мартынюк.

"Государству сегодня нужно не менее 1,4 ГВт нового маневрового поколения, а стратегическая цель к 2030 году 4 ГВт распределенной поколения", — сказал Мартынюк.

Он отметил, что инвесторы сталкиваются с рядом препятствий: от военных рисков до экономической неопределенности. Одной из главных проблем рынка остаются колоссальные долги.

Бизнес развивает собственную энергетику после блекаутов

Блэкауты 2024 стали поворотной точкой для украинского бизнеса. Из-за нестабильных поставок электроэнергии компании делать инвестиции в собственное поколение . Наиболее распространенными решениями стали солнечные электростанции, газопоршневые когенерационные установки и дизельные генераторы.

Вместе с ростом собственного поколения, бизнес и энергосистема столкнулись с рядом проблем. Первая проблема неочевидна: львиная доля нового поколения устанавливалась бизнесом для самообеспечения и не была подключена к энергосистеме. Из-за большого количества генерации, находящейся вне счетчика "Укрэнерго" не может прогнозировать спрос на электроэнергию и соответственно корректно смоделировать развитие энергосистемы.

Другим трендом является цифровизация энергетической инфраструктуры, включая массовое внедрение разумных счетчиков и платформ управления потреблением. Такие решения критически важны для интеграции децентрализованного поколения и реализации механизмов активного потребления, включая net billing и автоматизированное управление нагрузками. К тому же при условии применения динамических цен это позволит бизнес-потребителям экономить на оплате энергоресурсов путем адаптации режимов энергопотребления в течение суток.

С начала полномасштабной войны по состоянию на май 2025 года украинские компании построили и заявляли о намерениях построить в ближайшие несколько лет 1,06 ГВт генерирующих мощностей, а объем уже вложенных и запланированных инвестиций составляет 28,9 млрд грн.