Україні вже не вистачає 1,4 ГВт маневрової генерації: до 2030 року потрібно 4 ГВт

Енергосистемі сьогодні бракує щонайменше 1,4 ГВт нової маневрової генерації. А стратегічна мета до 2030 року 4 ГВт розподіленої генерації. Про це під час час зустрічі Energy Club заявив начальник департаменту стратегічного планування та аналітики НЕК “Укренерго” Олександр Мартинюк.

"Державі сьогодні потрібно щонайменше 1,4 ГВт нової маневрової генерації, а стратегічна ціль до 2030 року 4 ГВт розподіленої генерації", — сказав Мартинюк.

Він зауважив, що наразі інвестори стикаються з низкою перешкод: від воєнних ризиків до економічної невизначеності. Однією з головних проблем ринку залишаються колосальні борги.

Бізнес розвиває власну енергетику після блекаутів

Блекаути 2024 року стали поворотною точкою для українського бізнесу. Через нестабільні поставки електроенергії компанії робити інвестиції у власну генерацію. Найпоширенішими рішеннями стали сонячні електростанції, газопоршневі когенераційні установки та дизельні генератори.

Разом зі зростанням власної генерації, бізнес та енергосистема зіштовхнулися з низкою проблем. Перша проблема неочевидна: левова частка нової генерації встановлювалась бізнесом для самозабезпечення та не була під'єднана до енергосистеми. Через велику кількість генерації, що знаходиться поза лічильником "Укренерго" не може прогнозувати попит на електроенергію і відповідно коректно змоделювати розвиток енергосистеми.

Іншим трендом стан цифровізація енергетичної інфраструктури, включно з масовим впровадженням розумних лічильників та платформ управління споживанням. Такі рішення критично важливі для інтеграції децентралізованої генерації та реалізації механізмів активного споживання, включаючи net billing та автоматизоване керування навантаженнями. До того ж за умови застосування динамічних цін, це дозволить бізнес-споживачам економити на оплаті енергоресурсів — шляхом адаптації режимів енергоспоживання впродовж доби.

Від початку повномасштабної війни станом на травень 2025 українські компанії побудували та заявляли про наміри побудувати у найближчі кілька років 1,06 ГВт генеруючих потужностей, а обсяг вже вкладених та запланованих інвестицій складає 28,9 млрд грн.