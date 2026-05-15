Уряд створює Національний резерв автономної генерації: для чого він

Уряд затвердив порядок формування та використання Національного резерву автономної генерації для забезпечення роботи критичної інфраструктури під час можливих блекаутів і нових атак на енергетичну систему.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Резерв формуватиметься як децентралізований запас обладнання для оперативного забезпечення регіонів електроенергією, теплом і водопостачанням у разі надзвичайних ситуацій.

До резерву увійдуть:

  • мобільні електростанції;
  • когенераційні установки;
  • котельні;
  • трансформатори;
  • інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.

Фінансування передбачено за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також міжнародної допомоги.

Окремо уряд спростив процедури будівництва, відновлення та модернізації систем захисту об’єктів енергетичної та газової інфраструктури. Роботи дозволили виконувати за принципом "проектуй — будуй", коли будівництво може стартувати паралельно з підготовкою проєктної документації.

Новий механізм дозволяє розпочинати роботи без попереднього оформлення містобудівної документації та дозвільних документів. Оформлення необхідних документів здійснюватиметься вже після завершення робіт.

Уряд зазначає, що такий підхід має пришвидшити підготовку енергетичної системи до осінньо-зимового періоду на тлі ризику нових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Зауважимо, у Києві в межах плану енергостійкості побудували об’єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 МВт. Вони вже оснащені захистом і проходять етапи налаштування та тестування.

Автор:
Тетяна Гойденко