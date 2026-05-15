Выручка Uklon в первом квартале 2026 года достигла почти $32 млн

Через год после присоединения к “Киевстару” выручка Uklon в первом квартале 2026 года достигла $32,9 млн, а общее количество поездок превысило 43,7 млн. Компания радикально изменила структуру управления и запустила сервис Travel для бронирования автобусных билетов, нарастив количество доставок до 1,5 млн за три месяца.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщил СЕО компании Сергей Гришков.

Финансовые показатели и объемы поездок

За три месяца 2026 года компания продемонстрировала рост выручки и метрик доходности:

общая выручка: $32,9 млн (примерно 1,426 млрд грн);

показатель EBITDA: $12,4 млн (или 539 млн грн);

количество поездок: 43,7 млн. за квартал.

Рост бизнеса связывают с синергией после присоединения к экосистеме "Киевстар".

Новая структура и запуск Travel

По словам Сергея Гришкова, для ускорения темпов масштабирования компания сменила модель управления с матричной на платформенную. Теперь каждое направление работает как независимое бизнес-подразделение со своим бюджетом и лидером. В частности, в структуре появилась новая роль – Chief Ride-hailing Officer, которую заняла Елена Орлова.

Кроме внутренних изменений, Uklon продолжает экспансию и развитие экосистемы:

запуск Travel: весной 2026 года в приложении появился новый сервис для бронирования билетов на автобусы по Украине;

логистика: количество доставок выросло с 1,3 млн до 1,5 млн за квартал;

реклама и международный рынок: направление Uklon Ads показывает стабильный рост, а в Узбекистане компания успешно работает уже три года.

Напомним, что в Uklon подчеркнули, что компания ожидает роста сектора цифровой экономики, поскольку создание понятных условий для всех участников будет формировать культуру доверия между сервисами, пользователями и государством.

Именно поэтому Uklon, равно как и Bolt и Glovo, поддерживает быстрое принятие и внедрение законопроекта о налогообложении доходов , полученных через цифровые платформы, по ставке 5%.