Uklon, Bolt и Glovo поддержали законопроект о налогообложении цифровых платформ

Сервисы Uklon, Bolt и Glovo поддерживают скорейшее принятие и внедрение законопроекта о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, по ставке 5%.

Как пишет Delo.ua, об этом компании заявили агентству "Интерфакс-Украина".

Позиция Uklon и Bolt

Как отметил руководитель направления GR компании Uklon Николай Сорока, принятие соответствующего законопроекта обеспечит прозрачную систему налогообложения, упростит администрирование и позволит компаниям работать в понятном правовом поле, будучи уверенными в полном соблюдении налоговых обязательств.

В Uklon подчеркнули, что компания ожидает роста сектора цифровой экономики, потому что создание понятных условий для всех участников будет формировать культуру доверия между сервисами, пользователями и государством.

По словам руководителя публичной политики Bolt в Украине и странах Западно-Центральной Азии Юлии Малич, компания поддерживает положения этого законопроекта.

"Важно, чтобы во время его принятия депутаты сохранили взвешенный подход. Предложенный упрощенный налоговый режим является критически важным для существования гибких форм занятости в Украине", – подчеркнула Малич.

Она убеждена, что переходный период для цифровых платформ, в том числе регистрация с 1 ноября 2026 года и отчетность – с начала 2027 года, достаточен для подготовки и полностью устраивает компанию.

В Glovo отмечают техническую реализацию закона

По мнению генеральной менеджерки Glovo в Украине Марины Павлюк, для самих платформ законопроект создаст возможность работать в прозрачном и предполагаемом правовом поле.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эти нормы заработали как можно быстрее, в идеале – уже с 2026 года. Каждый месяц промедления – это упущенные возможности для бюджета страны", – заявила Павлюк.

Она акцентировала важность правильной технической реализации закона, потому что бизнесу необходимо, чтобы процесс был динамичным и прозрачным и не затянулся на длительное время.

"Практическая реализация закона будет зависеть от своевременного принятия подзаконных актов на уровне Кабинета Министров Украины и Государственной налоговой службы", – добавила Павлюк.

По ее словам, главный вопрос вокруг законопроекта лежит не столько в юридической плоскости, сколько в плоскости правильного публичного позиционирования, поэтому наблюдаются манипуляции и ложные трактовки, к примеру, попытки называть эту инициативу "налогом на OLX".

"Это определение совсем не соответствует действительности и только создает лишнее напряжение. На самом же деле законопроект предлагает значительно более широкое и системное регулирование рынка… Нам нужно избежать терминологической путаницы, чтобы общество понимало: это шаг к прозрачности и защите прав всех участников рынка, а не дополнительная нагрузка на рядового пользователя", – считает представитель Glovo.

В OLX же отмечается необходимость доработки законопроекта изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от цифровых платформ, чтобы повысить его практическую эффективность и увеличить шансы на поддержку Верховной Радой.

Напомним, в марте Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложении цифровых платформ, который требовал Международный валютный фонд. За документ проголосовали только 168 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия.

"Налог на OLX": что было раньше

В апреле 2025 года Кабинет министров одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривал налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах типа Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

После отставки правительства, в июле, был автоматически отозван законопроект №13232 , согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях пришлось бы платить до 23% налогов с полученных средств.

Тогда правительство предлагало, чтобы Государственная налоговая служба получала по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой раскрывалась бы банковская тайна по счетам граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продают товары, предлагают к аренде жилье и т.д.

В свою очередь онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местоположения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

В феврале этого года МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь шла о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.