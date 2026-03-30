В OLX прокомментировали законопроект о налогообложении цифровых платформ: какие риски видят

В OLX отмечают необходимость доработки законопроекта изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от цифровых платформ, чтобы повысить его практическую эффективность и увеличить шансы на поддержку Верховной Радой.

Как пишет Delo.ua, об этом в компании заявили агентству "Интерфакс-Украина".

В OLX настаивают на необходимости дополнительных технических консультаций по отдельным положениям законопроекта, ведь он предлагает возложить на платформы функции налоговых агентов – субъектов, удерживающих и перечисляющих налоги за третьих лиц, в то время как европейская директива DAC7, положения которой положены в основу документа, сосредоточивается только налоговых функций.

"Такой подход создает непропорциональную регуляторную нагрузку и существенные операционные риски для развития цифровой экономики Украины, особенно для платформ, из-за которых, как в случае OLX, не производятся финансовые расчеты между участниками", - подчеркнули в сервисе.

Среди других оговорок OLX есть требование о полной идентификации каждого пользователя, который начинает деятельность на платформе.

"Такое требование чрезмерно ввиду массовости и низкопороговой природы использования классифайд-платформ и создает существенные барьеры для участия граждан в цифровой экономике, в частности для случайных продаж подержанных товаров", - отмечают в компании.

Там добавили, что для платформы принятия законопроекта будет означать необходимость перестройки бизнес-процессов, в частности, пересмотра операционной модели, ужесточения процедур идентификации пользователей, упорядоченных механизмов уплаты налогов и мер защиты данных для обеспечения соответствия требованиям законодательства.

Для пользователей принятие данного законопроекта будет предусматривать обязательную идентификацию, что, по мнению OLX, может привести к снижению количества активных клиентов.

Кроме того, в OLX предупреждают о риске появления определенных разногласий в налоговой отчетности, в результате чего возможно создание дополнительной административной нагрузки для пользователей и платформ.

По мнению сервиса, все это может натолкнуть пользователей на переход в нерегулируемые каналы, что будет подрывать фискальные цели закона.

"Если соответствующие требования не будут должным образом сбалансированы, закон рискует ослабить позиции легальных платформ, не достигнув при этом своей цели повышения налоговой прозрачности", - констатировали в OLX.

Напомним, в марте Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложении цифровых платформ, который требовал Международный валютный фонд. За документ проголосовали только 168 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия.

"Налог на OLX": что было раньше

В апреле 2025 года Кабинет министров одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривал налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах типа Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

После отставки правительства, в июле, был автоматически отозван законопроект №13232 , согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях пришлось бы платить до 23% налогов с полученных средств.

Тогда правительство предлагало, чтобы Государственная налоговая служба получала по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой раскрывалась бы банковская тайна по счетам граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продают товары, предлагают к аренде жилье и т.д.

В свою очередь онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местоположения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

В феврале этого года МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь шла о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.