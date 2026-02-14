МВФ отменил предварительные условия для новой программы Украины на $8,1 млрд

Международный валютный фонд принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины в размере $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами.

По ее словам, пока нет никаких prior actions для получения программы. Вопросы Украины планируют вынести на заседание совета директоров МВФ в конце февраля.

Это первый случай в истории сотрудничества Украины с Фондом, когда предварительные условия были упразднены и переведены в статус структурных маяков. Ранее, напротив, из-за невыполнения маяки переводились в статус «prior actions».

Первоначальный план законопроекта заключался в том, чтобы установить налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Когда возможен первый транш

Отмена предварительных условий позволяет совету директоров принять решение о кредитовании уже на одном из ближайших заседаний. Первый транш может поступить в течение нескольких дней после одобрения программы. По словам Свириденко, его объем ожидается на уровне $1,5 млрд.

Новая программа также открывает возможность получения финансирования от ЕС на 2026–2027 годы в размере 90 млрд евро. Украина рассчитывает в 2026 году получить 60 млрд евро (15 млрд – на бюджетные нужды, 45 млрд – на оборону), в 2027 году – еще 30 млрд евро.

Налоговые изменения объединят в один закон

Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы. Они будут объединены в один законопроект под названием Beautiful Tax Bill.

Документ будет предусматривать:

введение НДС для ФЛП (с повышением порога с 1 млн до 4 млн грн), налогообложение цифровых платформ,

изменения пошлины на посылки,

продление 5% военного сбора.

По оценкам правительства, повышение порога означает, что НДС будет касаться около 257 тыс. предпринимателей вместо 660 тыс. Срок введения НДС обсуждается — это может быть 2028 год или момент вступления Украины в ЕС.

Законопроект планируют принять в марте, однако, по словам премьера, в парламенте пока не хватает голосов для его поддержки.

Почему МВФ изменил позицию

По словам Свириденко, решение о смягчении условий стало возможным после переговоров с Фондом и визита в Киев руководителя МВФ Кристалина Георгиева. Она лично ознакомилась с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В правительстве отмечают, что из-за масштабных обстрелов энергетики ситуация в стране существенно изменилась по сравнению с периодом, когда формировались предварительные условия программы.

Напомним, из-за негативной реакции населения, правительство попыталось смягчить непопулярное повышение налогов, которое потребовало Международный валютный фонд, как условие для получения более 8 миллиардов долларов в рамках программы финансирования и в начале февраля обратилось с этим к партнерам.

Совет бизнес-омбудсмена также выступил против этой инициативы, отмечая, что это может стать критическим бременем для малого и микробизнеса в Украине.

Уже вчера Свириденко заявила, что правительство не будет подавать законопроект о введении обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей, чей годовой оборот превышает 1 миллион гривен.