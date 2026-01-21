НДС для плательщиков единого налога: фискальная иллюзия с высокой ценой для экономики

В последнее время продолжаются активные дискуссии вокруг инициативы Министерства финансов по обязательной регистрации плательщиков единого налога плательщиками НДС с 2027 года. Это новшество представляется Минфином как шаг к увеличению доходов бюджета и гармонизации украинского законодательства с директивами ЕС. Однако более глубокий анализ этой инициативы свидетельствует: речь идет не о реформе, а о точечном фискальном решении, создающем значительные риски для малого бизнеса, экономики в целом и общественного благосостояния.

Каковы риски новшества для добросовестного бизнеса и влияние на экономику

Для предпринимателей на упрощенной системе введение НДС означает принципиальное изменение правил игры. Упрощенная система создавалась как инструмент легализации самозанятости, понижения административных барьеров и стимулирования предпринимательской инициативы. НДС является одним из самых сложных налогов в администрировании, что требует полноценного бухгалтерского учета и товарного учета, постоянного взаимодействия с налоговыми органами и несет высокие риски штрафов и блокирования налоговых накладных.

Расчеты анализа регуляторного влияния, которые были представлены Министерством финансов – существенно занижают реальные затраты бизнеса. По предположениям, приведенным в АРВ Минфина, расходы на администрирование НДС дополнительно составляет 56 человеко-часов в год. Это крайне заниженная оценка, что подтверждается данными опроса Всемирного банка за 2024 год, в котором отмечено, что украинский бизнес только на налоговое администрирование в 2024 году тратил 74,4 дня в год, что равно 595 человеко-часов в год. То есть значение в АРВ Минфина в десять раз занижено от реального показателя.

Кроме того, для определения расходов в АРВ Минфина использовался минимальный размер заработной платы, не отвечающий реальным условиям оплаты квалифицированного работника, которым является бухгалтер. Ведение учета и администрирования НДС без соответствующей квалификации создает для предприятия риски штрафов и блокирования налоговых накладных. Для целей такого расчета стоит взять среднюю зарплату бухгалтера, которая, по нашим данным, составляет 26 тысяч гривен в месяц. То есть и по этому показателю Минфин занизил расходы предпринимателей в три раза.

В итоге 660 тысяч предпринимателей, которые определены Минфином как попадающие под новое регулирование, будут иметь от 61 до 115 млрд грн непроизводительных расходов ежегодно — при ожидаемых поступлениях в бюджет всего около 40 млрд грн в год. Это означает отрицательный общественно-экономический эффект, когда экономика теряет больше, чем получает.

Такая нагрузка будет иметь неизбежные поведенческие последствия. Часть малого бизнеса будет вынуждена прекратить деятельность или перейти в тень, другая часть — прибегнуть к дроблению или искусственному ограничению роста. Особенно болезненно это ударит по прифронтовым и деоккупированным регионам, где предпринимательство часто является единственным источником занятости и экономической стабильности. В более длинной перспективе это усиливает риски трудовой миграции и усугубляет кадровый дефицит внутри страны.

Важно понимать, что последствия этой инициативы не ограничиваются бизнесом. НДС – это налог на потребление, и его введение для упрощенцев неизбежно будет переведено в цены. Расходы потребителей возрастут, что окажет негативное влияние на покупательную способность, инфляционные показатели и внутренний спрос. В военной экономике, где именно внутреннее потребление поддерживает ВВП - такой эффект особенно опасен.

С общественной точки зрения принудительное расширение НДС подрывает доверие к налоговой политике государства. Вместо системной борьбы с "серыми схемами", злоупотреблениями в рисковых секторах и большим налоговым разрывом, регуляторное давление направляется на малый и средний бизнес – наиболее уязвимый, но одновременно дисциплинированный сегмент налогоплательщиков.

Что делать со схемами — разумные альтернативы

Для реальной борьбы с "серыми схемами", в частности с использованием ССО, необходимо реализовать ключевые институциональные реформы и удачные мировые практики:

на законодательном уровне ввести четкие критерии трудовых отношений для минимизации схемы ФОП вместо найма и отдельного четкого набора критериев для минимизации схем дробления;

обеспечить осуществление системного контроля за налогоплательщиками в секторах с высокой степенью злоупотреблений и анализ цепей поставок, обеспечить ежемесячную публикацию информации о средних заработных платах и налоговой нагрузке в топ-50 субъектов в наиболее рисковых отраслях;

провести полную перезагрузку комиссиями с участием международных экспертов Государственной налоговой службы и Службы финансового мониторинга, ускорить перезагрузку Государственной таможенной службы в соответствии с принятым Законом;

законодательно закрепить качественные КРИ для БЭБ, ДПС, ДМС, которые должны быть направлены на минимизацию tax gap;

сделать обязательными к выполнению критерии НБУ относительно "кустарников ФЛП", которые в настоящее время доведены до банков только как рекомендованные. Необходимо также принятие закона относительно "дропов", в частности, введение реестра дропов - законопроект НБУ.

Важным для минимизации схем по сокрытию реальных оборотов является введение экономических стимулов для покупателей подакцизной продукции на получение фискального чека (лотереи фискальных чеков, финансовых стимулов потребителей).

Бизнес-ассоциации, которые входят в состав Украинского Совета Бизнеса, последовательно подчеркивают : адаптация к директивам ЕС должна происходить комплексно и с учетом украинских реалий. Перед расширением круга плательщиков НДС необходимо радикально упростить его администрирование, повысить устаревший порог регистрации, перезагрузить фискальные институции и создать условия для добровольного масштабирования бизнеса. Альтернативой должно стать не принуждение, а стимул – упрощенная модель учета для малого бизнеса на общей системе и реальная борьба с теневой экономикой.

Экономическая устойчивость Украины напрямую зависит от предпринимательской инициативы, доверия и предсказуемости государственной политики. Решения, фактически сворачивающие упрощенную систему - приведут к потерям значительно больше, чем полученные выгоды в краткосрочной фискальной перспективе.