НДС для ФЛП: Свириденко сообщила, что пока правительство не будет подавать соответствующий законопроект

Правительство не будет подавать законопроект о введении обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей, чей годовой оборот превышает 1 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Верховной Раде

Народный депутат Ярослав Железняк спросил главу правительства о возможных сроках регистрации этой инициативы.

"В феврале правительство не будет представлять законопроект о регистрации предпринимателями НДС", - сказала Свириденко.

Правительство хочет смягчить требования к ФЛП по НДС

Украина стремится смягчить непопулярное повышение налогов, требуемое Международным валютным фондом, как условие для получения более 8 миллиардов долларов в рамках программы финансирования.

Правительство, испугавшись народного возмущения, хочет существенно изменить требования к ФЛП по уплате НДС, сообщал Вloomberg.

Подготовка налогового законопроекта является обязательным условием одобрения новой программы финансирования от МВФ.

Первоначальный план законопроекта заключался в том, чтобы установить налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Но резкая общественная критика побудила чиновников пересмотреть свою позицию.

Минфин теперь планирует смягчить законопроект, предложив повысить порог доходов от НДС до двух или четырех миллионов гривен, сообщают источники.

Ранее экспертно-аналитический центр BRDO (Офис эффективного регулирования) предостерег, что текущий план правительства с порогом в 1 млн грн может привести к закрытию или тенизации четверти малых предпринимателей в сфере услуг.

Также Совет бизнес-омбудсмена выступила против этой инициативы, отмечая, что это может стать критическим бременем для малого и микробизнеса в Украине.