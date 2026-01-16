Запланована подія 2

НДС для ФЛП: в BRDO предложили альтернативу снижению порога до 1 млн грн для "упрощенцев"

бизнесмен, документы
ЕБА поддерживает законопроекты о налогообложении доходов с цифровых платформ. / Freepik

Визит главы МВФ Кристаллины Георгиевой в Киев снова актуализировал вопрос налоговой реформы. Одно из ключевых требований Фонда – введение обязательного НДС для физических лиц-предпринимателей. Однако экспертно-аналитический центр BRDO (Офис эффективного регулирования) предостерегает: текущий план правительства с порогом в 1 млн. грн. может привести к закрытию или тенизации четверти малых предпринимателей в сфере услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию пресс-службы центра.

"Украина действительно нуждается в увеличении внутренних доходов для достижения устойчивости и меньшей зависимости от внешнего финансирования с целью контроля над собственным развитием — как это указано в Национальной стратегии доходов. Впрочем, предложенный Минфином механизм реализации этих целей, предусматривающий увеличение поступлений в государственный бюджет благодаря распространению действующего порога регистрации НДС на "упрощенцев", будет иметь обратный характер", — отметили в BRDO.

Что предлагают в BRDO?

В качестве альтернативы снижению порога регистрации НДС до 1 млн грн для 1-3 групп упрощенной системы налогообложения (ССО), BRDO предлагает комплексный план:

  • определить цель установления порога регистрации НДС для всех предпринимателей независимо от системы налогообложения до предельного для стран-членов ЕС уровня в 85 000 евро;
  • поэтапно выравнивать порог НДС: повысить для общей системы, разработать упрощенное администрирование НДС для малого бизнеса, распространить увеличенный порог НДС на плательщиков единого налога после завершения военного положения с достаточным переходным периодом;
  • упростить администрирование НДС для всего бизнеса;
  • внедрить инструменты противодействия бизнес-моделям уклонения от НДС в соответствии с EU VAT Directive ;
  • ввести цифровые аналитические инструменты риск-ориентированного контроля.

" При внесении изменений в Налоговый кодекс призываем учитывать более широкий контекст: потребность в сохранении жизнеспособности малого износа, воздержании от перехода в тень и миграции бизнеса и активных граждан за границу, особенно в условиях войны; поддержание самозанятости и уровня доходов населения" ", - отметили в BRDO .

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 15 января совершила неожиданный визит в Киев и сообщила, что в ближайшие недели планируется направить на утверждение совету директоров МВФ новую программу кредитования Украины на сумму 8,1 млрд долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук