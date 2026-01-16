МВФ требует отмены НДС-льгот для ФЛП перед новой программой кредитования Украины

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в четверг совершила неожиданный визит в Киев и сообщила, что в ближайшие недели планируется направить на утверждение совету директоров МВФ новую программу кредитования Украины на сумму 8,1 млрд долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Во время встреч с президентом Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками обсуждали выполнение предварительного соглашения и условия новой программы. Георгиева отметила необходимость продвижения мер по налогообложению, в частности отмены льгот по НДС для потребительских товаров, включая ФЛП.

МВФ ожидает, что эта мера будет внедрена, даже если полное принятие парламентом займет больше времени.

"Об освобождении от НДС, мы четко дали понять, что это должно произойти. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, как получить поддержку парламента и внедрить его на практике", — сказала Георгиева.

В рамках визита Георгиева также ознакомилась с состоянием энергетической инфраструктуры Киева, пострадавшей от российских ударов, и встретилась с руководителями бизнеса и международными инвесторами.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что присутствие Георгиевой "важный сигнал поддержки Украины", особенно в сложный период для энергетического сектора и экономики страны в условиях войны.

В четверг состоялась встреча главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Подласы с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Подласса подчеркнула, что правительство и парламент подготовились к возможным задержкам финансирования. По ее словам, на первый квартал 2026 года в стране достаточно международных средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения гарантированных государством выплат.