Минэкономики и ПРООН утвердили план поддержки бизнес-объединений на 2025-2028 годы

Минэкономики Украины совместно с Программой развития ООН (ПРООН) утвердило совместный план действий на 2025-2028 годы в рамках третьей фазы проекта "Укрепление членских бизнес-объединений микро-, малых и средних предприятий (ММСП)".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Проект, реализуемый при поддержке правительства Швейцарии, определяет приоритеты, роли и механизмы координации сторон для системной поддержки бизнес-объединений, развития государственно-частного диалога и повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в Украине.

Третья фаза предполагает переход от кризисного реагирования к масштабированию проверенных решений. Основные цели — обеспечить постоянство работы бизнес-объединений как двигателей регионального развития, усилить их возможность консолидировать, представлять интересы ММСП и предоставлять качественные бизнес-сервисы.

Особое внимание уделяется институциональному укреплению объединений, развитию сервисов для членов, формированию партнерств с органами власти, образовательными и международными организациями, а также интеграции бизнес-объединений в единую согласованную экосистему.

За 10 лет реализации проекта поддержано около 100 бизнес-объединений по всей стране. Благодаря им почти 25 тысяч ММСП получили доступ к бизнес-услугам, учебным программам, менторству и новым форматам членства. Поддержанные ПРООН объединения внедряют добровольные стандарты прозрачности, участвуют в адвокации реформ и способствовали принятию десятков законов и подзаконных актов, улучшающих предпринимательскую среду.

В качестве примера успешного сотрудничества называют развитие сети офисов "Сделано в Украине", где предприниматели получают консультации и доступ к государственным программам поддержки. ПРООН поддержала открытие 13 из 100 запланированных офисов и развитие способности всей сети.

Проект реализуется ПРООН в сотрудничестве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины при поддержке правительства Швейцарии через SECO.

Также сегодня правительство запускает специальное окно обращений для бизнеса по когенерации на онлайн-платформе "Пульс". Инициатива должна упростить коммуникацию предпринимателей с государством и ускорить развитие распределенного поколения как одного из ключевых элементов энергетической устойчивости страны.

Автор:
Татьяна Гойденко