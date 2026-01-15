15 предприятий перерабатывающей промышленности получили гранты на восстановление после обстрелов

Пятнадцать украинских предприятий перерабатывающей промышленности, которые в прошлом году разрушились в результате российских обстрелов, получили гранты на восстановление производственных мощностей. Общая сумма оказанной поддержки составляет 172,04 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Программа начала работу во второй половине 2025 года и является частью политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

"Из-за обстрелов украинские предприятия ежедневно теряют оборудование, без которого не могут работать. Минэкономики и Государственная служба занятости обработали все 17 заявок на гранты на восстановление, которые были поданы в 2025 году. 15 уже профинансированы. Еще двум компаниям указано на недостатки в документации, после исправления они смогут подать заявку еще раз, - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

По его словам, Общая сумма профинансированных грантов – более 172 млн грн. Эти средства уже работают – на закупку нового оборудования, запуск производственных линий, возвращение людей к работе. Гранты на восстановление – еще один инструмент поддержки перерабатывающей промышленности в рамках политики "Сделано в Украине"

Гранты получили предприятия из разных регионов Украины, в частности, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Ивано-Франковской областей. Среди них – производители пищевой, мебельной, бумажной продукции, нетканых материалов, а также предприятия машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.

Программа продолжает действовать и в 2026 году. О дате начала приемки заявок будет сообщено дополнительно после завершения бюджетных процедур. Подать документы и заявку можно через банки-участники программы - АО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк", а также через форму на портале Действие в разделе "Гранты для перерабатывающих предприятий".

Напомним, гранты на восстановление были введены правительством летом 2025 года. Максимальная сумма финансирования — 16 млн грн (но не больше фактически подтвержденных убытков). Средства предназначены на закупку, доставку и монтаж нового оборудования для предприятий, документально подтвердивших повреждение или разрушение производства в результате военной агрессии России. Государство покрывает до 80% стоимости проекта.