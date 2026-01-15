15 підприємств переробної промисловості отримали гранти на відновлення після обстрілів

П’ятнадцять українських підприємств переробної промисловості, які минулого року зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів, отримали гранти на відновлення виробничих потужностей. Загальна сума наданої підтримки становить 172,04 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Програма запрацювала в другій половині 2025 року і є частиною політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

"Через обстріли українські підприємства щодня втрачають обладнання, без якого не можуть працювати. Мінекономіки та Державна служба зайнятості опрацювали всі 17 заявок на гранти на відновлення, які були подані у 2025 році. 15 вже профінансовані. Ще двом компаніям вказано на недоліки в документації, після виправлення вони зможуть подати заявку ще раз, — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

За його словами, Загальна сума профінансованих грантів - понад 172 млн грн. Ці кошти вже працюють — на закупівлю нового обладнання, запуск виробничих ліній, повернення людей до роботи. Гранти на відновлення - ще один інструмент підтримки переробної промисловості в межах політики "Зроблено в Україні"

Гранти отримали підприємства з різних регіонів України, зокрема Дніпропетровської, Харківської, Київської, Полтавської, Одеської, Запорізької та Івано-Франківської областей. Серед них — виробники харчової, меблевої, паперової продукції, нетканих матеріалів, а також підприємства машинобудівної та металообробної промисловості.

Програма продовжує діяти й у 2026 році. Про дату початку приймання заявок буде повідомлено додатково після завершення бюджетних процедур. Подати документи та заявку можна через банки-учасники програми — АТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексімбанк", а також через форму на порталі Дія у розділі "Гранти для переробних підприємств".

Нагадаємо, гранти на відновлення були запроваджені урядом влітку 2025 року. Максимальна сума фінансування — 16 млн грн (але не більше фактично підтверджених збитків). Кошти призначені на закупівлю, доставку та монтаж нового обладнання для підприємств, які документально підтвердили пошкодження чи руйнування виробництва внаслідок воєнної агресії Росії. Держава покриває до 80% вартості проєкту.