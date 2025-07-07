Уряд надасть до 16 млн грн переробним підприємствам на відновлення після обстрілів

Кабінет міністрів затвердив оновлені умови програми “Гранти для переробних підприємств”. Тепер бізнес, що постраждав від війни, зможе отримати до 16 млн грн на відновлення виробничих потужностей, закупівлю й монтаж обладнання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Гранти для переробників

Кабмін 7 липня 2025 року затвердив оновлений порядок реалізації програми "Гранти для переробних підприємств".

Основна новація — запровадження додаткового напряму підтримки бізнесу, що зазнав втрат унаслідок збройної агресії росії. Переробні підприємства, які мають документальне підтвердження пошкодження або руйнування виробничих потужностей, зможуть отримати до 16 млн грн на закупівлю, доставку та встановлення нового обладнання.

Програма передбачає співфінансування: держава покриватиме до 80% вартості проєкту. Зокрема, щоб отримати максимальну суму у 16 млн грн, підприємство має забезпечити власний внесок у 4 млн грн.

Участь у програмі відкрита для мікро-, малих і середніх підприємств, а також ФОП, незалежно від групи пов’язаних осіб.

Оновлений порядок також дозволяє повторну участь у програмі для тих, хто вже раніше отримував грант на розвиток виробництва. Водночас загальна сума підтримки в межах програми не повинна перевищувати 16 млн грн.

Заявники мають надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та акт оцінки збитків, підготовлений за методикою Фонду держмайна і Мінекономіки.

Кошти можна спрямовувати виключно на нове обладнання — як українського, так і іноземного виробництва. Водночас для компаній, що обирають українських виробників, передбачено окремі умови підтримки.

Обов’язковими залишаються й вимоги базової грантової програми:

створення щонайменше п’яти нових робочих місць;

повернення суми гранту у формі податків та ЄСВ упродовж трьох років (не менше 20% — ЄСВ із нових робочих місць).

За словами першої віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко, це рішення дозволить не лише відновити зруйновані виробничі потужності, а й створити нові робочі місця, запустити додаткові виробничі лінії та посилити позиції українських виробників у межах ініціативи "Зроблено в Україні".

Також до програми додано такі оновлення:

Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Грантові кошти тепер можна скерувати й на придбання нематеріальних активів – зокрема, проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво (RnD).

Якщо проект складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, для нього діють умови співфінансування 30/70: 30% внесок учасника і 70% грантові кошти.

Подаватися на грант повторно можуть ті підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов’язання за попереднім договором (після затвердження Мінекономіки акту про виконання умов попереднього гранту).

Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. Документи можна подати через платформу "Дія".

Умови грантової програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії й підприємств у прифронтових регіонах.

Процедура розгляду заявок на отримання грантів для переробних підприємств:

Подача заявки Підприємець заповнює заявку на порталі «Дія» та додає бізнес-план. Обрана у заявці банківська установа автоматично отримує документи для перевірки. Оцінка банком Банк проводить аналіз: перевіряє наявність податкових заборгованостей, вивчає кредитну історію, оцінює бізнес-план, а також здійснює виїзд на підприємство для огляду. Прийняття рішення Остаточне рішення щодо надання гранту ухвалюють Міністерство економіки України та Державна служба зайнятості. Першочергову підтримку отримують ініціативи з прифронтових регіонів. Фінансування Після підтвердження рішення та внесення підприємцем своєї частки співфінансування, держава надає грантові кошти.

Очікуваний термін отримання коштів — від 1 до 1,5 місяця після завершення відповідної хвилі подачі заявок.

Нагадаємо, завдяки державній програмі "Власна справа" видано 27 тисяч грантів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Загальний обсяг наданої фінансової підтримки за цей час склав понад 6,5 млрд грн. Середній розмір одного мікрогранту в Україні складає майже 241 тисячу гривень. Фактично створено – 40 тис. нових робочих місць.