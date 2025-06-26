Гранти для переробних підприємств: погоджено ще 25 нових заявок на понад 127 млн грн

Мінекономіки погодило ще 25 заявок за програмою "Гранти для переробних підприємств". Компанії та підприємці зможуть залучити понад 127,4 млн грн державної підтримки для модернізації або або розширення виробничих потужностей на умовах співфінансування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Дев’ять грантів на суму 58,2 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, решту — Державна служба зайнятості України.

"Сьогодні про одну з наших активних програм — гранти для переробних підприємств. Вона працює вже третій рік і справді дає результат. Допомагає бізнесу оновити обладнання, придбати верстати, запустити нові виробничі лінії. А значить — рости і створювати робочі місця", — розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в рамках програми з початку року вже погодили 160 заявок на суму майже 800 млн грн для підприємства з різних галузей, зокрема виробників металу, деревини, будматеріалів, харчової сфера, текстилю, меблів, агропереробки, виробництва БпЛА, вентиляційних систем, поліграфії, тощо.

Максимальна сума гранту складає 8 млн грн. Для отримувачів грантів передбачено певні умови співфінансування: для більшості — 50 на 50, для компаній із зон бойових дій або тих, хто виробляє дрони чи поліграфічну продукцію — 80 на 20.

Варто зауважити, що подача заявок на отримання грантів триває постійно, хвилями по два тижні. З 21 червня стартувала нова хвиля. Подати документи можна онлайн через "Дію". На цей рік на програму передбачено 3,6 млрд грн. І найближчим часом уряд планує її розширити.

Довідково

Програма "Гранти для переробних підприємств" є частиною державної політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на розвиток виробництва, підтримку внутрішнього ринку та збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю​. У 2024 році держава надала виробникам 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, 16 червня Міністерство економіки затвердило черговий перелік переможців програми "Гранти для переробних підприємств". Цього разу 22 компанії та підприємці отримають загалом 108,9 мільйона гривень на модернізацію й розширення виробництва.