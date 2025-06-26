Гранты для перерабатывающих предприятий: согласовано еще 25 новых заявок более чем на 127 млн грн

Минэкономики согласовало еще 25 заявок по программе "Гранты для перерабатывающих предприятий". Компании и предприниматели смогут привлечь более 127,4 млн грн государственной поддержки для модернизации или расширения производственных мощностей на условиях софинансирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Девять грантов на сумму 58,2 млн грн будет финансироваться Министерством экономики, остальное — Государственной службой занятости Украины.

"Сегодня об одной из наших активных программ — грантах для перерабатывающих предприятий. Она работает уже третий год и в самом деле дает результат. Помогает бизнесу обновить оборудование, приобрести станки, запустить новые производственные линии. А значит — расти и создавать рабочие места", — рассказала первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в рамках программы с начала года уже согласовали 160 заявок на сумму почти 800 млн грн для предприятия из разных отраслей, в частности производителей металла, древесины, стройматериалов, пищевой сферы, текстиля, мебели, агропереработки, производства БПЛА, вентиляционных систем, полиграфии и т.п.

Максимальная сумма гранта составляет 8 млн грн. Для получателей грантов предусмотрены определенные условия софинансирования: для большинства — 50 на 50, для компаний из зон боевых действий или производящих дроны или полиграфическую продукцию — 80 на 20.

Следует заметить, что подача заявок на получение грантов продолжается постоянно, волнами по две недели. С 21 июня стартовала новая волна. Подать документы можно онлайн через "Дію". На этот год на программу предусмотрено 3,6 млрд грн. И в ближайшее время правительство планирует его расширить.

Справочно

Программа "Гранты для перерабатывающих предприятий" является частью государственной политики "Сделано в Украине", которая направлена ​​на развитие производства, поддержку внутреннего рынка и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2024 году государство предоставило производителям 375 грантов на сумму 1,8 млрд грн.

Напомним, 16 июня Министерство экономики утвердило очередной перечень победителей программы " Гранты для перерабатывающих предприятий ". В этот раз 22 компании и предприниматели получат в общей сложности 108,9 миллиона гривен на модернизацию и расширение производства.