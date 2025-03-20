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Украинские предприниматели подали более 200 заявок на гранты для перерабатывающих предприятий
За первый месяц 2025 года в рамках программы поддержки перерабатывающих предприятий украинские предприниматели подали 201 заявку на получение грантов на общую сумму более 1,07 млрд. грн. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было подано 144 заявки на 701 млн. грн.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Программа является частью политики развития производства "Сделано в Украине" и направлена на модернизацию и расширение перерабатывающих мощностей.
Гранты предоставляются на условиях софинансирования: 50/50 для большинства предприятий и 80/20 для производителей беспилотников, полиграфии и предприятий в регионах прифронтовых.
Среди участников программы – производители пищевой продукции, мебели, металлических изделий, бетона, деревообрабатывающих предприятий и агропереработчиков. Значительную часть заявок подали производители летательных аппаратов.
"По сравнению с прошлым годом количество заявок выросло почти на 40%, а запрашиваемая сумма финансирования – на 52,6%. Особенно важно, что лидерами по количеству заявок в этом месяце являются проекты в сфере производства летательных аппаратов", – отметила министерша экономики Юлия Свириденко.
Больше заявок подано во Львовской области (29), Киеве (22), Киевской (19), Харьковской (17) и Днепропетровской (17) областях. В целом заявки поступили из всех регионов, в частности, из прифронтовых – Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Как происходит рассмотрение заявок
Процесс рассмотрения заявок состоит из нескольких этапов. Сначала предприниматель подает заявку вместе с бизнес-планом через портал Действие, после чего она автоматически поступает в выбранный банк. Затем банк проверяет финансовую историю заявителя, его налоговую дисциплину, анализирует бизнес-план и осуществляет выездную оценку предприятия.
После этого решение о предоставлении гранта принимается Министерством экономики и Государственной службой занятости, отдавая приоритет проектам из прифронтовых регионов. Финансирование выделяется после того, как бизнесмен внесет свою долю софинансирования.
Ориентировочный срок получения средств – от одного до полутора месяцев после истечения соответствующей волны приема заявок.
Напомним, в феврале государство продолжает предоставлять производителям перерабатывающей промышленности. гранты для модернизации и расширения производства. Предприятия перерабатывающей отрасли с 15 февраля получили возможность подавать заявки на финансирование.
В 2025 году правительство выделило на гранты в рамках экономической политики "Сделано в Украине" 3,6 млрд грн.