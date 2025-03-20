Украинские предприниматели подали более 200 заявок на гранты для перерабатывающих предприятий

За первый месяц 2025 года в рамках программы поддержки перерабатывающих предприятий украинские предприниматели подали 201 заявку на получение грантов на общую сумму более 1,07 млрд. грн. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было подано 144 заявки на 701 млн. грн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Министерство экономики.

Программа является частью политики развития производства "Сделано в Украине" и направлена на модернизацию и расширение перерабатывающих мощностей.

Гранты предоставляются на условиях софинансирования: 50/50 для большинства предприятий и 80/20 для производителей беспилотников, полиграфии и предприятий в регионах прифронтовых.

Среди участников программы – производители пищевой продукции, мебели, металлических изделий, бетона, деревообрабатывающих предприятий и агропереработчиков. Значительную часть заявок подали производители летательных аппаратов.

"По сравнению с прошлым годом количество заявок выросло почти на 40%, а запрашиваемая сумма финансирования – на 52,6%. Особенно важно, что лидерами по количеству заявок в этом месяце являются проекты в сфере производства летательных аппаратов", – отметила министерша экономики Юлия Свириденко.

Больше заявок подано во Львовской области (29), Киеве (22), Киевской (19), Харьковской (17) и Днепропетровской (17) областях. В целом заявки поступили из всех регионов, в частности, из прифронтовых – Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Как происходит рассмотрение заявок

Процесс рассмотрения заявок состоит из нескольких этапов. Сначала предприниматель подает заявку вместе с бизнес-планом через портал Действие, после чего она автоматически поступает в выбранный банк. Затем банк проверяет финансовую историю заявителя, его налоговую дисциплину, анализирует бизнес-план и осуществляет выездную оценку предприятия.

После этого решение о предоставлении гранта принимается Министерством экономики и Государственной службой занятости, отдавая приоритет проектам из прифронтовых регионов. Финансирование выделяется после того, как бизнесмен внесет свою долю софинансирования.

Ориентировочный срок получения средств – от одного до полутора месяцев после истечения соответствующей волны приема заявок.

Напомним, в феврале государство продолжает предоставлять производителям перерабатывающей промышленности. гранты для модернизации и расширения производства. Предприятия перерабатывающей отрасли с 15 февраля получили возможность подавать заявки на финансирование.

В 2025 году правительство выделило на гранты в рамках экономической политики "Сделано в Украине" 3,6 млрд грн.