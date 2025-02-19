113 молодых предпринимателей получат 16,5 млн грн на заведение собственного дела

Еще 24 украинца в возрасте до 25 лет стали победителями молодежной составляющей грантовой программы "Собственное дело" по результатам первой волны 2025 года.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережна.

Они получат 3,5 млн. грн. на старт своего бизнеса. В целом, с начала действия программы, положительное решение о получении грантов имеют 113 молодых предпринимателей.

"Уже 113 молодых украинцев стали победителями грантовой программы "Собственное дело" и получат 16,5 млн грн на старт своего бизнеса. При поддержке государства молодежь открывает бизнес и имеет возможность реализовать свои предпринимательские способности в разных сферах", — отметила Татьяна Бережная.

По ее словам, победители первой волны программы планируют за средства гранта открыть креативное агентство, SММ-студию, школу боевого искусства, косметологический кабинет, кафе, СТО, фотостудию, заниматься производством тактических аксессуаров, продажей одежды, выращивать ягоды и орехи, предоставлять таможню.

Больше грантополучателей первой волны программы в 2025 году среди молодежи из Киева и Киевской, Полтавской, Черновицкой, Волынской, Сумской, Львовской областей. Среди них 58% женщин и 42% мужчин.

Напомним, по условиям грантовой программы "Собственное дело" для молодежи украинцы от 18 до 25 лет могут подать заявку на получение микрогранта до 150 тыс. грн на начало бизнеса. Они должны зарегистрироваться как ФЛП после получения положительного решения о предоставлении гранта. При этом на них не распространяется обязательство создавать рабочие места.

В течение трех лет предприниматель должен вернуть сумму гранта в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов в процессе бизнес-деятельности. После этого он может еще раз получить грант от государства — уже по программе "Собственное дело" на общих условиях в размере до 250 тысяч. гривен и с обязательством создать не менее 2 рабочих мест.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Собственное дело" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.