113 молодих підприємців отримають 16,5 млн грн на започаткування власної справи

Ще 24 українці віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" за результатами першої хвилі 2025 року.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Вони отримають 3,5 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом, від початку дії програми, позитивне рішення про отримання грантів мають 113 молодих підприємців.

"Вже 113 молодих українців стали переможцями грантової програми "Власна справа" та отримають 16,5 млн грн на старт свого бізнесу. За підтримки держави молодь відкриває бізнес та має можливість реалізувати свій підприємницький хист в дуже різних сферах", — зазначила Тетяна Бережна.

За її словами, переможці першої хвилі програми планують за кошти гранту відкрити креативну агенцію, SММ-студію, школу бойового мистецтва, косметологічний кабінет, кав'ярню, СТО, фотостудію, займатись виробництвом тактичних аксесуарів, продажем одягу, вирощувати ягоди й горіхи, надавати митно-брокерські та логістичні послуги.

Найбільше грантоотримувачів першої хвилі програми у 2025 році серед молоді з Києва та Київської, Полтавської, Чернівецької, Волинської, Сумської, Львівської областей. Серед них 58% жінок та 42% чоловіків.

Нагадаємо, за умовами грантової програми "Власна справа" для молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу. Вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. При цьому на них не поширюється зобов’язання створювати робочі місця.

Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності. Після цього він може ще раз отримати грант від держави — вже за програмою "Власна справа" на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та із зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом.

Нагадаємо, раніше Delo.ua повідомляло, що 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу.