Більше українців зможуть отримати гранти через зміни у програмі "Власна справа": про що мова

З початку 2025 року в грантовій програмі “Власна справа” запроваджено зміни, які нададуть можливість більшій кількості українців отримати державну підтримку для старту чи розвитку власного бізнесу.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що грантові програми стали одним з найефективніших інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Більше 23 тисяч підприємців вже скористалися грантами, на розвиток яких держава інвестувала понад 5,5 млрд грн.

"Ми постійно реагуємо на потреби бізнесу та вдосконалюємо програму, щоб більше українців могли розвивати свої справи за підтримки держави", — наголосила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Оновлення в програмі з 2025 року

Основні зміни програми "Власна справа" з 2025 року:

Розширено перелік отримувачів гранту — тепер підприємці, які займаються виробництвом або торгівлею тихими винами (виноградними та плодово-ягідними), а також медовими напоями, також можуть отримати підтримку.

До програми долучився ще один банк — відтепер учасники можуть вибирати між ПриватБанком і Ощадбанком для відкриття грантового рахунку.

Для ветеранів та їхніх подружжів, які отримують грант:

Збільшено строк реалізації проєкту з 3 до 7 років. Ветерани можуть самостійно визначати термін реалізації свого бізнес-проєкту — 3, 5 або 7 років. Протягом цього часу вони повинні повернути грант у вигляді сплачених податків і зборів від діяльності підприємства, яке було відкрито або розвивалося за рахунок грантових коштів.

Ветерани, які успішно реалізували проєкт і повернули грант податками та зборами, можуть подати заявку на ще один грант (цією опцією можна скористатися лише один раз).

Про програму

В рамках грантової програми "Власна справа" українці можуть отримати мікрогранти від 50 до 250 тис. грн на розвиток бізнесу.

Для сум понад 75 тис. грн потрібно створити 1-2 робочі місця.

Молодь до 25 років може отримати до 150 тис. грн без обов'язку створювати робочі місця.

Учасники бойових дій та інші категорії осіб можуть отримати гранти від 250 тис. грн до 1 млн грн з вимогою створення 1-4 робочих місць.

Гранти можна використовувати на обладнання, сировину, оренду приміщень. Заявки подаються через портал "Дія".

Delo.ua повідомляло, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини.

Додамо, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр “Мрія” у Тернополі. Нині мовний центр пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.