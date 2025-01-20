Больше украинцев смогут получить гранты из-за изменений в программе "Власна справа": о чем речь

С начала 2025 года в грантовой программе "Власна справа" введены изменения, которые позволят большему числу украинцев получить государственную поддержку для старта или развития собственного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Грантовые программы стали одним из самых эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Более 23 тысяч предпринимателей уже воспользовались грантами, в развитие которых государство инвестировало более 5,5 млрд грн.

"Мы постоянно реагируем на нужды бизнеса и совершенствуем программу, чтобы больше украинцев могли развивать свои дела при поддержке государства", — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Обновление в программе с 2025 года

Основные изменения программы "Власна справа" с 2025 года:

Расширен список получателей гранта — теперь предприниматели, занимающиеся производством или торговлей тихими винами (виноградными и плодово-ягодными), а также медовыми напитками, могут получить поддержку.

К программе присоединился еще один банк — теперь участники могут выбирать между ПриватБанком и Ощадбанком для открытия грантового счета.

Для ветеранов и их супругов, получающих грант:

Увеличен срок реализации проекта с 3 до 7 лет. Ветераны могут самостоятельно определять срок реализации своего бизнес-проекта – 3, 5 или 7 лет. В течение этого времени они должны вернуть грант в виде уплаченных налогов и сборов от деятельности предприятия, открытого или развивавшегося за счет грантовых средств.

Ветераны, успешно реализовавшие проект и вернувшие грант налогами и сборами, могут подать заявку на еще один грант (этой опцией можно воспользоваться только один раз).

О программе

В рамках грантовой программы "Власна справа" украинцы могут получить микрогранты от 50 до 250 тыс. грн на развитие бизнеса.

Для сумм свыше 75 тыс. грн нужно создать 1-2 рабочих места.

Молодежь до 25 лет может получить до 150 тыс. грн. без обязанности создавать рабочие места.

Участники боевых действий и другие категории могут получить гранты от 250 тыс. до 1 млн грн с требованием создания 1-4 рабочих мест.

Гранты можно использовать на оборудование, сырье, аренду помещений. Заявки подаются через портал "Действие".

Delo.ua сообщало, что на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья.

Добавим, на грантовые средства предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе. В настоящее время языковой центр предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.