Гранты для молодежи: еще 23 предпринимателя получат 3 млн грн на начало бизнеса

Еще 23 молодых украинца до 25 лет стали победителями молодежной части грантовой программы "Власна справа" по итогам очередного этапа. Они получат 3 млн гривен на запуск своего бизнеса.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Всего с начала реализации программы победителями грантовой программы стали 83 молодых украинца. Они получат 12 млн гривен на начало собственного бизнеса. Каждый третий из них от 18 до 20 лет, отметила Бережная.

Большинство грантополучателей уже пытались реализовать свои предпринимательские идеи, и теперь при поддержке государства смогут начать свое дело. Среди победителей очередной волны программы есть те, кто планирует использовать полученные средства для открытия СММ-агентства, подкаст-студии, нескольких кафе, молодежного кафе, салона красоты, танцевальной студии, а также заняться пошивом одежды и прокатом электровелосипедов, сообщила она.

Что известно о победителях

Больше грантополучателей очередной волны программы среди молодежи из Киева, а также Киевской, Ровенской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Среди них 70% составляют женщины, а 30% мужчины.

Все о программе "Власна справа" для молодежи

Согласно условиям грантовой программы "Власна справа", молодые украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут подать заявку на получение микрогранта до 150 тыс. грн для начала бизнеса. Для этого необходимо зарегистрироваться как ФЛП после получения положительного решения о предоставлении гранта.

Участникам программы не нужно создавать рабочие места.

В течение трех лет предприниматель должен вернуть полученную сумму гранта из-за уплаты налогов и сборов в бюджет в процессе своей предпринимательской деятельности.

После этого он может снова подать заявку на грант по программе "Власна справа" на общих условиях, который может составить до 250 тыс. грн с условием создания не менее 2 рабочих мест.

Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещений.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

Администрирует программу Государственная служба занятости.

Delo.ua сообщало, что 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.