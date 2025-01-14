Гранти для молоді: ще 23 підприємці отримають 3 млн грн на започаткування бізнесу

Ще 23 молодих українці до 25 років стали переможцями молодіжної частини грантової програми “Власна Справа” за підсумками чергового етапу. Вони отримають 3 млн гривень на запуск свого бізнесу.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Загалом з початку реалізації програми переможцями грантової програми стали 83 молодих українці. Вони отримають 12 млн гривень на започаткування власного бізнесу. Кожен третій з них віком від 18 до 20 років, зазначила Бережна.

Більшість грантоотримувачів вже намагалися реалізувати свої підприємницькі ідеї, і тепер за підтримки держави зможуть започаткувати свою справу. Серед переможців чергової хвилі програми є ті, хто планує використати отримані кошти для відкриття СММ-агентства, подкаст-студії, кількох кав'ярень, молодіжного кафе, салону краси, танцювальної студії, а також зайнятися пошиттям одягу та прокатом електровелосипедів, повідомила вона.

Що відомо про переможців

Найбільше грантоотримувачів чергової хвилі програми серед молоді з Києва, а також Київської, Рівненської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Серед них 70% складають жінки, а 30% — чоловіки.

Все про програму "Власна справа" для молоді

Згідно з умовами грантової програми " Справа", молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн для започаткування бізнесу. Для цього необхідно зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту.

Учасникам програми не потрібно створювати робочі місця.

Протягом трьох років підприємець має повернути отриману суму гранту через сплату податків та зборів до бюджету в процесі своєї підприємницької діяльності.

Після цього він може знову подати заявку на грант за програмою "Власна Справа" на загальних умовах, який може скласти до 250 тис. грн з умовою створення не менше 2 робочих місць.

Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також оренду приміщень.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом.

Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Delo.ua повідомляло, що 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу.